Llegamos al fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2026 y uno de los reclamos físicos más repetidos es la dificultad para lograr un sueño verdaderamente reparador: mente acelerada al apoyar la cabeza en la almohada, despertares a las tres de la madrugada o sensación de levantarse más cansado de lo que te acostaste. En estas 72 horas, las búsquedas sobre espiritualidad práctica y salud holística marcan el pulso: "cómo cortar el insomnio energético con arcángeles", "ritual del Arcángel Miguel antes de dormir" y "por qué me despierto de madrugada con ansiedad".