Desde la medicina tradicional china, esa franja horaria corresponde al meridiano del pulmón y al procesamiento de tristezas o preocupaciones contenidas; cuando hay sobrecarga emocional o estrés acumulado, el sistema nervioso dispara un micro-despertar.

¿Qué función cumple el rayo azul del Arcángel Miguel durante las horas de sueño?

En la mística holística, el azul cobalto actúa como un escudo de protección y orden mental que corta los lazos de estrés acumulados durante la vigilia, permitiendo que el cuerpo entre en fases profundas de reparación celular.