Ben Affleck brilla en thriller que arrasa en Prime Video

Ben Affleck volvió a ponerse en la piel de Christian Wolff en The Accountant 2, secuela del thriller de 2016, y el resultado no solo cumplió con las expectativas: las superó. Desde su estreno en Prime Video, la película se posicionó como una de las más vistas del mes de julio de 2025, ubicándose en el segundo puesto del ranking global, apenas por debajo de Heads of State, otro éxito del servicio de streaming.