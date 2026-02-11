Bizcochuelo casero: la receta perfecta para que quede esponjoso y delicioso en pocos pasos
Con pocos ingredientes y una técnica sencilla, se puede lograr un bizcochuelo esponjoso y lleno de sabor.
El bizcochuelo siempre es una buena opción como merienda o postre rápido. Fácil de preparar, con ingredientes básicos y un resultado esponjoso y húmedo que dura varios días, este clásico es ideal para acompañar el mate, rellenar con dulce de leche o simplemente espolvorear con azúcar impalpable.
Para prepararlo en un molde de 22 cm de diámetro (rinde 8 a 10 porciones) se necesitan 4 huevos a temperatura ambiente, 200 g de azúcar, 200 g de harina leudante (o harina 0000 más 2 cucharaditas de polvo de hornear), 100 ml de leche, 100 ml de aceite neutro —de girasol o maíz— y 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Preparación del bizcochuelo
Primero, precalentar el horno a 180°C (modo convencional, sin aire). Luego, enmantecar y enharinar el molde, o forrar la base con papel manteca para facilitar el desmolde.
En un bowl grande, batir los huevos con el azúcar durante 5 a 8 minutos, hasta lograr una mezcla espumosa, clara y con el volumen duplicado. Este paso es clave para obtener una buena esponjosidad, ya que el aire incorporado permitirá que el bizcochuelo leve correctamente.
A continuación, incorporar la leche, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente hasta integrar.
Después, tamizar la harina e incorporarla en dos o tres partes con movimientos envolventes, para no perder el aire incorporado. No es necesario batir en exceso: solo integrar.
Verter la preparación en el molde, llenando hasta las ¾ partes de su capacidad para dejar espacio de levado.
Hornear durante 35 a 40 minutos. No abrir el horno antes de los 30 minutos, ya que podría bajar. Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro: si sale limpio y seco, está listo.
Retirar del horno, dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla hasta que se enfríe completamente.
Otras recomendaciones para que el bizcochuelo sea más delicioso
Si no se cuenta con harina leudante, puede utilizarse harina común y agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear.
Para una versión de chocolate, se puede reemplazar parte de la harina por cacao amargo tamizado.
El bizcochuelo puede conservarse a temperatura ambiente, bien tapado, durante 3 a 4 días. En la heladera dura hasta una semana y también puede freezarse en porciones para tener siempre disponible.
Para lograr una textura más húmeda, se puede sumar ralladura de naranja o limón a la preparación, o bañarlo con almíbar una vez cocido.
Una receta simple que siempre funciona
El bizcochuelo casero es una de esas preparaciones que nunca fallan. Es práctico, económico y fácil de hacer, ideal para cualquier día de la semana. Además, se adapta a múltiples versiones: puede rellenarse, cubrirse con chocolate, espolvorearse con azúcar impalpable o disfrutarse solo.
Con este paso a paso, es posible obtener un bizcochuelo esponjoso y delicioso sin necesidad de experiencia en pastelería. Una solución rápida para cuando se busca un clásico que siempre funciona.