En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
Ideal para el verano

Bizcochuelo casero: la receta perfecta para que quede esponjoso y delicioso en pocos pasos

Con pocos ingredientes y una técnica sencilla, se puede lograr un bizcochuelo esponjoso y lleno de sabor.

Con pocos ingredientes y una técnica sencilla

Con pocos ingredientes y una técnica sencilla, se puede lograr un bizcochuelo esponjoso y lleno de sabor.

El bizcochuelo siempre es una buena opción como merienda o postre rápido. Fácil de preparar, con ingredientes básicos y un resultado esponjoso y húmedo que dura varios días, este clásico es ideal para acompañar el mate, rellenar con dulce de leche o simplemente espolvorear con azúcar impalpable.

Leé también Medialunas de grasa caseras: la receta con pocos ingredientes y sin complicaciones que no falla
medialunas de grasa caseras: la receta con pocos ingredientes y sin complicaciones que no falla

Para prepararlo en un molde de 22 cm de diámetro (rinde 8 a 10 porciones) se necesitan 4 huevos a temperatura ambiente, 200 g de azúcar, 200 g de harina leudante (o harina 0000 más 2 cucharaditas de polvo de hornear), 100 ml de leche, 100 ml de aceite neutro —de girasol o maíz— y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación del bizcochuelo

Primero, precalentar el horno a 180°C (modo convencional, sin aire). Luego, enmantecar y enharinar el molde, o forrar la base con papel manteca para facilitar el desmolde.

En un bowl grande, batir los huevos con el azúcar durante 5 a 8 minutos, hasta lograr una mezcla espumosa, clara y con el volumen duplicado. Este paso es clave para obtener una buena esponjosidad, ya que el aire incorporado permitirá que el bizcochuelo leve correctamente.

A continuación, incorporar la leche, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente hasta integrar.

Después, tamizar la harina e incorporarla en dos o tres partes con movimientos envolventes, para no perder el aire incorporado. No es necesario batir en exceso: solo integrar.

bizcochelo 2 .jpg

Verter la preparación en el molde, llenando hasta las ¾ partes de su capacidad para dejar espacio de levado.

Hornear durante 35 a 40 minutos. No abrir el horno antes de los 30 minutos, ya que podría bajar. Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro: si sale limpio y seco, está listo.

Retirar del horno, dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla hasta que se enfríe completamente.

Otras recomendaciones para que el bizcochuelo sea más delicioso

Si no se cuenta con harina leudante, puede utilizarse harina común y agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear.

Para una versión de chocolate, se puede reemplazar parte de la harina por cacao amargo tamizado.

El bizcochuelo puede conservarse a temperatura ambiente, bien tapado, durante 3 a 4 días. En la heladera dura hasta una semana y también puede freezarse en porciones para tener siempre disponible.

Para lograr una textura más húmeda, se puede sumar ralladura de naranja o limón a la preparación, o bañarlo con almíbar una vez cocido.

Una receta simple que siempre funciona

La receta del bizcochuelo más barato y esponjoso del plantea: con solo 2 huevos
La receta del bizcochuelo más barato y esponjoso del plantea: con solo 2 huevos

La receta del bizcochuelo más barato y esponjoso del plantea: con solo 2 huevos

El bizcochuelo casero es una de esas preparaciones que nunca fallan. Es práctico, económico y fácil de hacer, ideal para cualquier día de la semana. Además, se adapta a múltiples versiones: puede rellenarse, cubrirse con chocolate, espolvorearse con azúcar impalpable o disfrutarse solo.

Con este paso a paso, es posible obtener un bizcochuelo esponjoso y delicioso sin necesidad de experiencia en pastelería. Una solución rápida para cuando se busca un clásico que siempre funciona.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Medialunas de manteca caseras: cómo prepararlas en simples pasos y que salgan riquísimas
Cómo preparar un delicioso brownie en taza en dos minutos
Si tenés un ventilador viejo en casa, no lo tires: es un tesoro para aprovechar sin gastar plata

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar