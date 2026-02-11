Bizcochuelo casero: la receta perfecta para que quede esponjoso y delicioso en pocos pasos

A continuación, incorporar la leche, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente hasta integrar.

Después, tamizar la harina e incorporarla en dos o tres partes con movimientos envolventes, para no perder el aire incorporado. No es necesario batir en exceso: solo integrar.

Verter la preparación en el molde, llenando hasta las ¾ partes de su capacidad para dejar espacio de levado.

Hornear durante 35 a 40 minutos. No abrir el horno antes de los 30 minutos, ya que podría bajar. Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro: si sale limpio y seco, está listo.

Retirar del horno, dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla hasta que se enfríe completamente.

Otras recomendaciones para que el bizcochuelo sea más delicioso

Si no se cuenta con harina leudante, puede utilizarse harina común y agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear.

Para una versión de chocolate, se puede reemplazar parte de la harina por cacao amargo tamizado.

El bizcochuelo puede conservarse a temperatura ambiente, bien tapado, durante 3 a 4 días. En la heladera dura hasta una semana y también puede freezarse en porciones para tener siempre disponible.

Para lograr una textura más húmeda, se puede sumar ralladura de naranja o limón a la preparación, o bañarlo con almíbar una vez cocido.

Una receta simple que siempre funciona

La receta del bizcochuelo más barato y esponjoso del plantea: con solo 2 huevos

El bizcochuelo casero es una de esas preparaciones que nunca fallan. Es práctico, económico y fácil de hacer, ideal para cualquier día de la semana. Además, se adapta a múltiples versiones: puede rellenarse, cubrirse con chocolate, espolvorearse con azúcar impalpable o disfrutarse solo.

Con este paso a paso, es posible obtener un bizcochuelo esponjoso y delicioso sin necesidad de experiencia en pastelería. Una solución rápida para cuando se busca un clásico que siempre funciona.