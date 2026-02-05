Cómo preparar un delicioso brownie en taza en dos minutos

La taza se lleva al microondas entre uno y dos minutos a potencia máxima, según el equipo. El truco está en retirarla cuando el centro todavía se ve apenas húmedo, ya que el calor residual termina de darle la consistencia justa.

Al final de la preparación, Guzmán recomienda sumar una cucharada de nutella, que se derrite sobre la superficie y potencia el sabor. También se puede reemplazar por dulce de leche o crema, según el gusto. Antes de consumirlo, conviene dejarlo reposar un minuto. Para una versión más elaborada, se puede espolvorear con azúcar impalpable o acompañar con una bocha de helado