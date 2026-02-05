En vivo Radio La Red
Cómo preparar un delicioso brownie en taza en dos minutos

Ideal para un antojo dulce y rápido, esta receta se prepara con pocos ingredientes directamente en el microondas.

Es posible preparar un delicioso brownie en taza en pocos minutos y sin necesidad de usar el horno. Esta receta exprés se volvió furor en TikTok por su simpleza, la escasa cantidad de ingredientes y un resultado ideal para resolver un antojo dulce en tiempo récord.

La fórmula del postre, creada por Perla Guzmán, comienza en una taza apta para microondas.

Preparación del brownie en taza

En la taza se colocan los ingredientes secos: dos cucharadas de harina, común o con leudante, dos cucharadas de cacao en polvo, que puede ser amargo o el que se usa habitualmente para la leche, y una cucharada de azúcar. Todo se mezcla bien con una cuchara para evitar la formación de grumos.

Luego se agregan los líquidos: dos cucharadas de aceite y dos de leche, y se revuelve con paciencia hasta lograr una preparación homogénea, espesa y brillante. Esa textura es clave para que el brownie conserve humedad y no quede seco tras la cocción.

La taza se lleva al microondas entre uno y dos minutos a potencia máxima, según el equipo. El truco está en retirarla cuando el centro todavía se ve apenas húmedo, ya que el calor residual termina de darle la consistencia justa.

Al final de la preparación, Guzmán recomienda sumar una cucharada de nutella, que se derrite sobre la superficie y potencia el sabor. También se puede reemplazar por dulce de leche o crema, según el gusto. Antes de consumirlo, conviene dejarlo reposar un minuto. Para una versión más elaborada, se puede espolvorear con azúcar impalpable o acompañar con una bocha de helado

