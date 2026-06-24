Tortilla de papa rellena: cómo hacerla en simples pasos para que quede jugosa y exquisita

Huevos: 6 unidades (preferentemente de campo).

Cebolla: 1 unidad grande.

Ajo: al gusto (se recomienda rallado para una mejor integración).

Perejil: con el tallo incluido, por su aporte de sabor.

Relleno: láminas de cantimpalo (puede reemplazarse por chorizo colorado).

Queso port salut o mozzarella.

Condimentos: sal, pimienta, orégano y ají molido o cayena.

Aceite: para freír y aceite de oliva para la cocción final en sartén.

Tortilla de papas casera y rellena: cómo hacerla paso a paso

Preparación de las papas: se pelan y lavan para luego cortarlas en cubos. Es fundamental secarlas con un paño limpio antes de cocinarlas para eliminar el exceso de agua.

Fritura: se calienta el aceite a 190 °C. Las papas deben añadirse en tandas pequeñas para evitar que la temperatura del aceite descienda bruscamente, lo que prolongaría innecesariamente la cocción. Una vez doradas, se retiran y se reservan.

Preparación de vegetales y condimentos: se pican finamente el perejil y el ajo. La cebolla se corta en cubos pequeños.

Rehogado de la cebolla: se calienta una sartén con una cucharada de aceite y se cocina la cebolla con una pizca de sal durante 2 o 3 minutos, hasta que quede transparente, sin llegar a caramelizarse.

Mezcla base: en un recipiente amplio, se baten los huevos y se incorporan las papas fritas, la cebolla rehogada, el ajo, el perejil y los condimentos: orégano, ají molido, sal y pimienta.

Armado de la tortilla: se precalienta la sartén a fuego alto con aceite de oliva, asegurándose de cubrir bien las paredes. Luego se reduce el fuego al mínimo y se vierte la mitad de la mezcla de papa y huevo.

Incorporación del relleno: se distribuyen las láminas de cantimpalo y el queso sobre la base de la tortilla. A continuación, se cubre con el resto de la mezcla de papa y se presionan suavemente los bordes con una espátula para darle forma uniforme.

Cocción inicial: se cocina a fuego mínimo durante aproximadamente 10 minutos. Se recomienda pasar un cuchillo o espátula por los bordes para comprobar que la tortilla se haya despegado correctamente.

Giro de la tortilla: utilizando un plato o una tapa plana, se da vuelta la tortilla con un movimiento firme.

Cocción final: se añade un poco más de aceite a la sartén y se desliza nuevamente la tortilla. Se cocina durante unos 7 minutos adicionales a fuego mínimo, utilizando la espátula para emprolijar los bordes y mantener una forma uniforme.

Reposo y servicio: se apaga el fuego y se deja reposar la preparación durante un minuto dentro de la sartén para facilitar el desmolde. Se sirve caliente para disfrutar del queso fundido en el centro.