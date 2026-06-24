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Tortilla de papa rellena: cómo hacerla en simples pasos para que quede jugosa y exquisita

La tortilla de papa rellena es un clásico de la cocina casera que nunca falla. En esta versión, se suma un interior de queso fundido y cantimpalo que eleva su sabor y la convierte en una preparación aún más irresistible.

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La tortilla de papa rellena es un clásico de la cocina casera que nunca falla.

La tortilla de papa rellena es un clásico de la cocina casera que nunca falla.

La tortilla de papa rellena es una de esas recetas que combinan lo mejor de la cocina casera: ingredientes simples, sabores intensos y una preparación que nunca pasa de moda. En esta versión, el clásico plato suma un corazón de queso fundido y cantimpalo, que aporta textura, aroma y un sabor irresistible.

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El secreto para lograr una tortilla perfecta está en respetar los tiempos de cocción, utilizar ingredientes de calidad y mantener una temperatura adecuada del aceite para conseguir un exterior dorado y un interior jugoso. Al cortarla, el queso fundido en el centro aporta una textura cremosa que realza el sabor de la preparación.

La receta corresponde al cocinero Edgardo Ríos, popularmente conocido en YouTube como "Mambrunense".

Ingredientes para la tortilla de papa rellena

Papas: 4 unidades medianas (aproximadamente 700 gramos).

Huevos: 6 unidades (preferentemente de campo).

Cebolla: 1 unidad grande.

Ajo: al gusto (se recomienda rallado para una mejor integración).

Perejil: con el tallo incluido, por su aporte de sabor.

Relleno: láminas de cantimpalo (puede reemplazarse por chorizo colorado).

Queso port salut o mozzarella.

Condimentos: sal, pimienta, orégano y ají molido o cayena.

Aceite: para freír y aceite de oliva para la cocción final en sartén.

Tortilla de papas casera y rellena: cómo hacerla paso a paso

Preparación de las papas: se pelan y lavan para luego cortarlas en cubos. Es fundamental secarlas con un paño limpio antes de cocinarlas para eliminar el exceso de agua.

Fritura: se calienta el aceite a 190 °C. Las papas deben añadirse en tandas pequeñas para evitar que la temperatura del aceite descienda bruscamente, lo que prolongaría innecesariamente la cocción. Una vez doradas, se retiran y se reservan.

Preparación de vegetales y condimentos: se pican finamente el perejil y el ajo. La cebolla se corta en cubos pequeños.

Rehogado de la cebolla: se calienta una sartén con una cucharada de aceite y se cocina la cebolla con una pizca de sal durante 2 o 3 minutos, hasta que quede transparente, sin llegar a caramelizarse.

Mezcla base: en un recipiente amplio, se baten los huevos y se incorporan las papas fritas, la cebolla rehogada, el ajo, el perejil y los condimentos: orégano, ají molido, sal y pimienta.

Armado de la tortilla: se precalienta la sartén a fuego alto con aceite de oliva, asegurándose de cubrir bien las paredes. Luego se reduce el fuego al mínimo y se vierte la mitad de la mezcla de papa y huevo.

Incorporación del relleno: se distribuyen las láminas de cantimpalo y el queso sobre la base de la tortilla. A continuación, se cubre con el resto de la mezcla de papa y se presionan suavemente los bordes con una espátula para darle forma uniforme.

Cocción inicial: se cocina a fuego mínimo durante aproximadamente 10 minutos. Se recomienda pasar un cuchillo o espátula por los bordes para comprobar que la tortilla se haya despegado correctamente.

Giro de la tortilla: utilizando un plato o una tapa plana, se da vuelta la tortilla con un movimiento firme.

Cocción final: se añade un poco más de aceite a la sartén y se desliza nuevamente la tortilla. Se cocina durante unos 7 minutos adicionales a fuego mínimo, utilizando la espátula para emprolijar los bordes y mantener una forma uniforme.

Reposo y servicio: se apaga el fuego y se deja reposar la preparación durante un minuto dentro de la sartén para facilitar el desmolde. Se sirve caliente para disfrutar del queso fundido en el centro.

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