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Brownie casero: la receta fácil para que quede húmedo por dentro y crocante por fuera

Esta receta de brownie casero permite lograr una preparación con el equilibrio justo entre un interior húmedo y una superficie crocante.

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Esta receta de brownie casero permite lograr una preparación con el equilibrio justo entre un interior húmedo y una superficie crocante. Foto: captura del canal de YouTube de Matías Chavero retocada con IA.

Esta receta de brownie casero permite lograr una preparación con el equilibrio justo entre un interior húmedo y una superficie crocante. Foto: captura del canal de YouTube de Matías Chavero retocada con IA.

Pocos postres son tan irresistibles como un buen brownie. Aunque se prepara con ingredientes simples, el secreto para lograr un interior húmedo y una superficie fina, brillante y crocante está en respetar el paso a paso. El tiempo de cocción, además, es clave para conseguir la textura perfecta.

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Ingredientes para los brownies caseros

  • 110 g de chocolate cobertura.
  • Manteca, cantidad necesaria para fundir con el chocolate.
  • 230 g de azúcar.
  • 3 huevos.
  • 100 g de harina 0000.
  • 15 g de cacao amargo.
  • Opcional: 100 g de nueces picadas.

Cómo hacer brownies caseros paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Preparar la base de chocolate: picar finamente el chocolate cobertura para facilitar el fundido. Colocarlo en una cacerola junto con la manteca y cocinar a fuego bajo, revolviendo de manera constante hasta obtener una mezcla lisa y homogénea. Es importante evitar que el chocolate se queme. Retirar del fuego y dejar entibiar.

Batir los huevos y el azúcar: en un recipiente, colocar los huevos junto con el azúcar y batir durante dos minutos. No es necesario hacerlo por más tiempo, ya que la preparación debe conservar la densidad característica del brownie.

Incorporar el chocolate: agregar la mezcla de chocolate y manteca, ya tibia, al batido de huevos y azúcar. Mezclar durante otros dos minutos hasta integrar completamente los ingredientes.

Añadir los ingredientes secos: mezclar la harina 0000 con el cacao amargo e incorporarlos a la preparación con movimientos suaves hasta que desaparezcan los grumos. En este paso también pueden agregarse las nueces picadas, si se desea.

Hornear: forrar un molde de 20 x 20 centímetros con papel manteca y enmantecarlo. Verter la preparación y cocinar en horno precalentado a 180 °C.

Cómo lograr que el brownie quede húmedo por dentro y crocante por fuera

El tiempo de cocción es el secreto de esta receta. Para obtener un brownie con el centro bien húmedo, hornear durante 20 minutos. Si se prefiere una textura apenas más firme, extender la cocción hasta 25 minutos. No conviene superar ese tiempo, dado que perderá su humedad característica y quedará más parecido a un bizcochuelo.

Una vez retirado del horno, dejar que el brownie se enfríe por completo antes de desmoldarlo y retirar el papel manteca. Al cortarlo, el cuchillo debe salir ligeramente manchado por el interior húmedo, mientras que la superficie conservará la clásica costra fina y crocante que distingue a un brownie bien hecho.

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