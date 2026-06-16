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Brownie casero perfecto: cómo lograr una textura húmeda y un intenso sabor a chocolate

El brownie casero es uno de los postres más elegidos en la cocina del hogar, pero no siempre es fácil lograr el punto justo. En esta receta se explica paso a paso cómo conseguir un resultado húmedo, suave y con intenso sabor a chocolate, con técnicas clave en el manejo de los ingredientes y la cocción.

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Brownie casero recién horneado

Brownie casero recién horneado, con textura húmeda y sabor intenso a chocolate.

En el mundo de la pastelería casera, el brownie ocupa un lugar de privilegio. Sin embargo, no cualquier preparación alcanza la excelencia: la verdadera distinción radica en lograr una textura masticable, húmeda y con intenso sabor a chocolate, característica de este clásico.

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La receta que se encuentra en el canal de YouTube Haeum Cooking pone el foco en el tratamiento de los azúcares y en el batido preciso de los huevos, factores determinantes para obtener un resultado de nivel profesional en la cocina del hogar.

Ingredientes para el brownie perfecto

  • Chocolate negro: 200 g
  • Manteca sin sal: 110 g (aprox. 1/2 taza) + un extra para engrasar el molde
  • Huevos: 3 unidades
  • Azúcar granulada: 150 g (3/4 taza)
  • Azúcar morena oscura: 50 g (1/4 taza)
  • Sal: 1/4 cucharadita
  • Extracto de vainilla: 1 cucharadita
  • Harina 0000 o para todo uso: 65 g (1/2 taza)
  • Cacao amargo en polvo: 25 g (1/4 taza)

Preparación del brownie perfecto, paso a paso

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Acondicionamiento del molde: engrasar el molde cuadrado con manteca. Colocar papel manteca recortado a medida y volver a engrasar levemente.

Fundido del chocolate: derretir a fuego bajo el chocolate negro junto con la manteca hasta obtener una mezcla homogénea y lisa.

Base de huevos y azúcares: en un bowl, mezclar los huevos, el azúcar granulada, el azúcar morena, la sal y la vainilla. Llevar a baño María, cuidando que el recipiente no toque el agua caliente, y revolver hasta disolver completamente el azúcar.

Batido técnico: batir la mezcla a alta velocidad hasta lograr una preparación aireada, de color amarillo claro y textura espesa. Finalizar con un breve batido a velocidad baja.

Integración de la base: incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos y unir suavemente hasta integrar por completo.

Incorporación de secos: tamizar la harina y el cacao amargo sobre la preparación. Mezclar con movimientos envolventes, sin batir de más, hasta que no queden rastros de polvo.

Cocción: verter la mezcla en el molde, alisar la superficie y dar un leve golpe para asentar. Hornear en horno precalentado a 170°C durante 23 a 28 minutos.

Finalización: retirar y dejar enfriar por completo antes de desmoldar. Se recomienda refrigerar, ya que el brownie mejora su textura y sabor tras unas horas de reposo en frío.

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