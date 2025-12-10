Bruce Willis deslumbra en Netflix con su mejor película de acción y ya está en el Top 10

Ese evento desencadena la transformación del protagonista. Frente a una respuesta insuficiente por parte de las autoridades, el personaje empieza a considerar la idea de hacer justicia con sus propias manos. Lo que inicia como un impulso desesperado se convierte en un camino que lo llevará a confrontar criminales y a sumergirse en un universo de violencia donde la venganza aparece como única salida.

La cinta utiliza esta premisa para avanzar con ritmo rápido, escenas intensas y un estilo visual que mantiene la tensión en cada secuencia. A pesar de que la trama no resulta novedosa, su estructura funciona como un imán para quienes buscan entretenimiento directo.

Deseo de matar Netflix 2

"Deseo de matar" llegó al Top 10 de películas en Netflix

La popularidad de Deseo de matar en Netflix tiene varios factores que explican su ascenso. Uno de ellos es la presencia de Bruce Willis, una figura emblemática del cine de acción cuya sola aparición atrae a fans de varias generaciones. Su trayectoria lo asocia de inmediato con personajes fuertes, decididos y capaces de enfrentar situaciones límite, por lo que el público sabe exactamente qué esperar.

El atractivo de la cinta también proviene de su formato simple: escenas de acción bien distribuidas, un motivo emocional reconocible y un protagonista que cruza límites. Esta combinación facilita que el espectador se enganche sin necesidad de seguir tramas complejas ni diálogos demasiado elaborados. Se trata de una historia diseñada para ver, disfrutar y desconectarse, y esa fórmula suele funcionar muy bien en plataformas de streaming.

Deseo de matar Netflix 3

El elenco de "Deseo de matar" con Bruce Willis

Bruce Willis

Vincent D'Onofrio

Elisabeth Shue

Camila Morrone

Dean Norris

Beau Knapp

Kimberly Elise

Len Cariou

Jack Kesy

Ronnie Gene Blevins

Deseo de matar Netflix 4

Por qué ver "Deseo de matar" en Netflix

El éxito inesperado de Deseo de matar también se relacionó con el tipo de contenido que los usuarios buscaban al momento de su estreno en la plataforma. Este tipo de fenómeno evidencia un patrón frecuente en la plataforma: películas que no tuvieron impacto en salas de cine o que pasaron desapercibidas pueden resurgir cuando encuentran una audiencia masiva dispuesta a redescubrirlas.

Netflix, además, suele potenciar contenidos con potencial de viralidad mediante su algoritmo. Cuando un número significativo de usuarios inicia la reproducción de un título en un periodo reducido, el sistema lo posiciona entre las recomendaciones, amplificando su exposición. Así sucedió con Deseo de matar, que pasó de ser un estreno silencioso a convertirse en un tema comentado en redes sociales.

Tráiler oficial de "Deseo de matar"