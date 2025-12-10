A24.com

Tras el descargo de Araceli González, Griselda Siciliani defendió a Adrián Suar y lanzó una frase contundente

Tras las declaraciones de Araceli González contra Adrián Suar, Griselda Siciliani rompió el silencio y defendió a su ex.

10 dic 2025, 16:12
Luego de las explosivas declaraciones de Araceli González dirigidas a Adrián Suar, fue Griselda Siciliani quien salió a dar su opinión en Intrusos (América TV). La actriz, protagonista de la serie Envidiosa, se mostró tranquila y defendió al productor, con quien mantiene un vínculo cercano por su hija en común, Margarita.

El cronista Alejandro Guatti le preguntó directamente: "¿Viste el descargo que hizo Araceli González?". A lo que Siciliani respondió sin vueltas: "No tengo nada para decir, todo bien, todo bien siempre".

La conversación avanzó hacia su relación con Suar y allí dejó en claro el cariño que los une: "¿Cómo terminaste vos con Adrián?". "Genial. No terminé, es un amor para toda la vida. Es mi familia, el papá de mi hija, lo adoro", remarcó.

Por último, el periodista quiso saber si le sorprendía que el tema volviera a instalarse en los medios. La actriz fue contundente: "No, debe ser que no pasa nada muy interesante y volvemos con temas antiguos".

Con estas declaraciones, Siciliani dejó en claro que prefiere mantener la calma y resaltar el vínculo positivo que conserva con Suar, más allá de las polémicas que puedan surgir alrededor.

Qué dijo Araceli González en su descargo contra Adrián Suar

Araceli González fue una de las figuras invitadas esta semana a Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini. Tras su participación, la actriz fue abordada por LAM (América TV) para hablar sobre su regreso a la pantalla de El Trece, señal en la que su ex Adrián Suar ocupa el rol de gerente de programación y a la que ella no asistía desde hacía largo tiempo.

Después de esa entrevista y de algunos comentarios que recibió por parte de mujeres, González decidió realizar un descargo público. Lo hizo en Intrusos, donde tomó varios minutos para aclarar su postura y responder a las críticas.

"Me encantó ir a lo de Mario, me divertí un montón y fui yo. Yo no hice el quilombo gracias a Dios bombonas, si ustedes ven el principio y el final se dan cuenta que todo el tiempo quiere llegar a esa zona", comenzó relatando.

En ese mismo tono, la actriz lanzó un mensaje directo: "Hermosas, sean buenas minas, eh, tiene que haber sororidad, están tremendas. He escuchado y leído cosas tremendas. Hace tres años que me alejé para hacer mi marca de cosméticos y ahora empecé a hacer notas porque me llaman y bueno parece que la gente tiene el recuerdo porque en la diaria no la vivimos así".

Araceli explicó cómo vivió la situación al salir del programa: "Salgo de esa nota hermosa, me esperan periodistas para hablar pero vienen con esas preguntas (por las preguntas sobre su ex Adrián Suar). Es como que yo no soy la tengo que soltar, es el periodismo. Están muy heavys. No soy ingenua, a mí me encanta ir a la tele y de hecho voy a estar dentro de poco en lo de Mirtha pero la idea es contarles un poco cómo trabajo pero parece que no interesa el trabajo hoy. No se dan una pu.. idea el laburo que yo hago, el de diez personas literal".

Con firmeza, la actriz subrayó: "Esto quiero que quede claro: detrás de la risotada y lo que uno hace, hay una verdad. Lo que pasa es que esa verdad no se dice tanto porque fue un transitar, fue aceptar, soltar, abordar con mucha terapia y con mi familia. Chicas no, yo prefiero hablar de manera chistosa lo que tanto me costó conseguir que es la paz a meterme a fondo en un lugar que es muy efímero y uno no puede desarrollar un tema con mucho tiempo".

Por último, cerró con una advertencia que dejó intriga: "La realidad es mucho más grave del chiste que yo pueda hacer atrás y algún día quizá se van a enterar, no ahora".

