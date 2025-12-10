Mauro Icardi estalló de furia frente a los rumores sobre su situación en el Galatasaray: "No permito..."

"No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipótetico caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso", siguió su relato, muy enojado.

Finalmente, cerró con un mensaje contundente y dejando en claro que cumplirá su contrato a rajatabla:"Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar"

Mauro Icardi

Qué versiones circularon sobre la salida de Mauro Icardi

Desde hace varios meses, el presente profesional de Mauro Icardi en el Galatasaray transita un terreno marcado por la incertidumbre. Mientras en el plano personal se muestra pleno y enamorado junto a la China Suárez —con quien disfruta de un presente idílico—, en lo futbolístico su continuidad en el club turco comenzó a quedar bajo la lupa y ese escenario soñado podría verse alterado mucho antes de lo esperado.

Las dudas en torno a su futuro se intensificaron a partir de la lesión en una de sus rodillas que sufrió en noviembre de 2024, un golpe que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de seis meses. A partir de ese momento, en Turquía comenzaron a cuestionar su rendimiento y, según trascendió, también generaron malestar sus reiterados viajes a la Argentina para intentar reencontrarse con sus hijas, así como sus escapadas románticas por Europa junto a la actriz.

En ese contexto, empezó a circular la versión de que el cuerpo técnico del equipo turco ya analizaba otras opciones ofensivas ante la falta de certezas sobre la recuperación total del delantero. Incluso, se dijo que Icardi habría aceptado una importante rebaja salarial —de 11,5 a 7 millones de dólares anuales— con la intención de facilitar una renovación contractual por una temporada más.

Sin embargo, pese a las señales que el propio futbolista habría enviado para extender su vínculo, la dirigencia del club optó por no avanzar con negociaciones formales hasta evaluar con mayor profundidad su estado físico y anímico, más cerca del final de su contrato, previsto para junio de 2026.

En ese marco, desde la cuenta de X de Sálvese Quien Pueda (América TV) aseguraron que, al día de hoy, la decisión estaría tomada y no habría renovación para el delantero.

Fiel a su estilo frontal, la panelista escribió: "Mauriño sin contrato. Wandu sabría qué hacer. La nipona angustiada porque se le acaban las carteras rosas", junto a una imagen de Icardi y la información del medio turco Le Marca Sport, que señaló que "el Galatasaray informó a los representantes de Mauro Icardi que no se darán pasos hacia un nuevo contrato".

Este panorama coincide con los movimientos que estaría evaluando el club para reforzar el ataque, justo cuando comenzó a sonar con fuerza el nombre del mexicano Santiago Giménez como posible reemplazo del rosarino.

Por ahora, ni Icardi ni su pareja se pronunciaron públicamente sobre el tema. El silencio, lejos de despejar dudas, no hace más que alimentar las versiones que indican que, de no mediar cambios, el delantero podría quedarse sin club a partir del 1° de julio de 2026.