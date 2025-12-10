En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Focaccia de harina integral: el clásico italiano tiene una versión distinta y muy sabrosa

Una preparación fácil, aromática y con un giro saludable: cómo hacer una focaccia casera usando harina integral y técnicas básicas que se pueden aplicar en cualquier cocina.

Focaccia de harina integral: el clásico italiano tiene una versión distinta y muy sabrosa

La focaccia es uno de los panes planos más reconocidos de la gastronomía italiana y, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan preparaciones caseras esponjosas, versátiles y llenas de sabor. Su estructura, a mitad de camino entre un pan rústico y una masa aireada, permite jugar con distintos toppings, aceites aromatizados y especias. En esta oportunidad, la versión con harina integral se posiciona como una alternativa más nutritiva, sin perder la esencia que hizo famosa a esta preparación.

Leé también Cómo hacer focaccia casera: la receta italiana que enamora a todos
como hacer focaccia casera: la receta italiana que enamora a todos
image

El atractivo principal de la focaccia integral es que conserva la humedad característica del pan tradicional, mientras suma un perfil más denso y un leve toque tostado propio de los granos integrales. El proceso es simple y no requiere técnicas avanzadas: se mezcla, se deja leudar y se hornea. Lo más importante es respetar los tiempos de reposo y permitir que la masa se relaje lo suficiente para obtener ese aspecto burbujeante tan típico.

A continuación, se detalla una guía clara para preparar una focaccia de harina integral casera con ingredientes comunes y pasos accesibles para cualquier cocina.

Ingredientes para una focaccia integral básica

  • 2 tazas de harina integral

  • 1 taza de harina común (opcional, ayuda a mejorar la estructura)

  • 1 taza de agua tibia

  • 1 cucharadita de sal

  • 1 cucharadita de azúcar o miel (para activar la levadura)

  • 1 sobre de levadura seca

  • 3 cucharadas de aceite de oliva

  • Hierbas secas a elección (romero, orégano o tomillo)

  • Sal gruesa o en escamas

  • Aceite de oliva extra para la superficie

Estos ingredientes son los habitualmente utilizados en recetas de focaccia integral: no requieren combinaciones especiales ni productos difíciles de conseguir.

Preparación paso a paso

Para comenzar, se mezcla el agua tibia con el azúcar o la miel y se incorpora la levadura. Este paso permite que la levadura se active, formando una ligera espuma en la superficie tras unos minutos. En otro bowl, se combinan la harina integral, la harina común y la sal. La incorporación del aceite de oliva ayuda a obtener una masa más tierna y flexible.

Cuando la mezcla de levadura está lista, se vuelca sobre los secos y se integra hasta conseguir una masa homogénea. En esta etapa, el amasado no necesita ser intenso: solo lo suficiente para unir todos los ingredientes. Lo fundamental es dejar reposar la masa en un bowl cubierto, preferentemente en un lugar templado, hasta que duplique su volumen. El tiempo puede variar según la temperatura ambiente, pero suele rondar entre 45 minutos y 1 hora.

Una vez levada, la masa se pasa a una fuente ligeramente aceitada. Se estira con los dedos, presionando suavemente hasta cubrir la base. Estas hendiduras características permiten que el aceite y las hierbas penetren mejor durante la cocción. Antes de llevarla al horno, se agrega un buen chorro de aceite de oliva por encima, se espolvorean las hierbas elegidas y se suma un toque de sal gruesa para potenciar el sabor.

La focaccia se cocina en horno precalentado a temperatura media-alta hasta que la superficie se vea dorada. El tiempo estimado suele estar entre 20 y 30 minutos, dependiendo del horno y del grosor de la masa.

Un pan casero para adaptar a cualquier momento

La focaccia integral no solo funciona como un pan para acompañar comidas: también es ideal para sándwiches, picadas o como snack. Su textura permite conservarla bien durante el día y, si se quiere disfrutar caliente, unos minutos de recalentado bastan para recuperar su aroma y suavidad.

Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, esta versión integral ofrece un resultado aromático, húmedo y con un toque rústico que la convierte en una opción accesible y tentadora para quienes buscan preparar panes caseros sin complicaciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
¿Te sobró arroz? Convertilo en una focaccia de forma muy sencilla
Mousse de chocolate y palta: el postre casero que sorprende por su textura, sabor y simplicidad
Cookies navideñas low cost: el secreto de unas galletitas irresistibles para la mesa dulce

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar