¡Atención trabajadores! ¿Hay asueto el 24 y 31 de diciembre en Argentina?
Se acercan las fiestas y surgen dudas sobre si hay que trabajar en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.
Los próximos feriados nacionales en Argentina son el 25 de diciembre, por Navidad, y el 1º de enero, por Año Nuevo. Según la Ley 27.399, esos días los empleados tienen derecho a una jornada de descanso. Quienes trabajen en esas fechas percibirán un adicional en el salario.
En ese marco, surge la pregunta de qué sucederá el 24 y el 31 de diciembre, en vísperas de estas celebraciones. Ambas fechas no están contempladas como feriados nacionales ni como días no laborables, por lo que en la mayoría de los casos habrá que presentarse a trabajar.
En algunos sectores, especialmente en la administración pública, bancos y ciertos comercios, la actividad suele reducirse o finalizar al mediodía durante el 24 y/o 31 de diciembre, para que los empleados puedan prepararse para los festejos. En algunos años, distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales han decretado asueto administrativo en estas jornadas, pero no se trata de una regla fija ni forma parte del calendario oficial.
En tanto, en el sector privado, no existe obligación legal de otorgar descanso. Cualquier beneficio dependerá de la decisión del empleador. Esto significa que, aunque no son feriados, muchas empresas podrán optar por ajustar horarios o reducir las jornadas laborales.
Cuándo y cómo serán los feriados de 2026
El año comenzará con el clásico 1° de enero (inamovible), que en 2026 caerá jueves. Poco después llegará uno de los fines de semana largos más esperados: Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero (inamovibles), dando lugar a uno de los primeros “mini recesos” del año.
El 24 de marzo (inamovible), en el que se recordará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, caerá martes. En tanto, en abril, se producirá otro fin de semana largo con la coincidencia de dos jornadas significativas: el jueves 2 de abril (inamovible), Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Viernes Santo (inamovible), el 3.
En mayo, también habrá descansos de tres días, ideales para viajar o relajarse. El 1° de mayo (inamovible), que caerá viernes, se conmemorará el Día del Trabajador, mientras que el 25 de mayo (inamovible) será lunes.
El invierno llegará con una combinación de feriados inamovibles y trasladables. El 20 de junio (trasladable), que en 2026 caerá sábado, se recordará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, mientras que el jueves 9 de julio (inamovible), el Día de la Independencia.
Agosto también aportará una jornada central del calendario: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que será el lunes 17 de agosto (trasladable), lo que permitirá otro fin de semana largo en plena segunda mitad del año.
Hacia la última parte del 2026 volverán los descansos XL. El primero será el 12 de octubre (trasladable), que caerá lunes, cuando se celebre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El otro llegará el viernes 20 de noviembre (trasladable), en el marco del Día de la Soberanía Nacional.