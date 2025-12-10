En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Costa Atlántica
Verano
Descanso

Cuánto cuesta veranear en la Costa Atlántica: precios de alojamientos, carpas, comidas y traslado

Con la llegada de las fiestas y el inminente comienzo del verano, las familias ya hacen las cuentas para poder descansar junto al mar.

Cuánto cuesta veranear en la Costa Atlántica. 

Cuánto cuesta veranear en la Costa Atlántica. 

Tras dos fines de semana largos con buen nivel de ocupación, el sector turístico de la Costa Atlántica se prepara para recibir a miles de visitantes durante el verano. Mientras tanto, las familias ya hacen cuentas: cuánto cuesta vacacionar una semana en los principales destinos de playa de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de presupuestos ajustados.

Leé también El cumpleaños más difícil de Jorge Rial de vacaciones en Europa y con su hija Morena presa
El cumpleaños más difícil de Jorge Rial de vacaciones en Europa y con su hija Morena presa

Los precios del alojamiento, el alquiler de carpas y sombrillas, los traslados y la comida diaria son los factores que más influyen en la decisión de viajar. Antes de definir reservas, los turistas comparan cada gasto con detalle para evitar sorpresas al llegar a destino y así quedó el relevamiento realizado por NA.

Alojamiento en la Costa Atlántica: cuánto cuesta una semana en enero

El alojamiento sigue siendo uno de los gastos centrales del presupuesto. La oferta incluye:

  • Departamentos y casas
  • Apart hoteles
  • Cabañas
  • Opciones en zonas céntricas y otras más alejadas de la playa
  • Diferentes niveles de servicios y equipamiento

Para una estadía de 7 días en enero para una familia de 4 personas, según el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, los precios son:

  • Mar del Plata: desde $470.000 hasta $800.000 por semana.
  • Pinamar: un departamento de dos ambientes cuesta entre $800.000 y $1.500.000.
sG83jy0XG_1256x620__1
El alquiler de carpa o sombrilla en balnearios aporta comodidad.&nbsp;

El alquiler de carpa o sombrilla en balnearios aporta comodidad.

Carpas y sombrillas: cuánto salen por semana en cada destino

El alquiler de carpa o sombrilla en balnearios aporta comodidad, pero también puede cambiar por completo el costo de las vacaciones. Los valores muestran fuerte dispersión según el destino:

  • Mar del Plata (Norte y Punta Mogotes): entre $735.000 y $850.000 por semana.
  • Pinamar y Ostende: entre $450.000 y $600.000.
  • Necochea: alrededor de $250.000, más $90.000 de estacionamiento (total estimado: $340.000).
microsjpg
El traslado ida y vuelta cuesta aproximadamente $140.000.

El traslado ida y vuelta cuesta aproximadamente $140.000.

Cuánto cuesta viajar a la Costa: combustible y peajes

Para una familia que parte desde CABA hacia la Costa Atlántica, el traslado ida y vuelta cuesta aproximadamente $140.000, sumando combustible y peajes.

Precios de comidas en la playa: cuánto gastar por día

El gasto en comida varía según se elija cocinar o comer afuera. Preparar las comidas en el alojamiento reduce notablemente el presupuesto. Pero como referencia, en los paradores y puestos de playa:

  • Choclo: $5.000
  • Doce churros clásicos: $11.000
  • Porción de rabas: $20.000
  • Hamburguesa con papas: $12.000 a $15.000
  • Sándwich de milanesa: cerca de $10.000

Presupuesto final: cuánto necesita una familia para una semana en la Costa

Según los cálculos promedio:

  • Opción económica: alrededor de $1.000.000
    • Alojamiento accesible
    • Sin alquiler de carpa
    • Cocinando la mayoría de las comidas
  • Opción intermedia: entre $1.500.000 y $2.000.000
    • Mejor categoría de alojamiento
    • Alquiler de carpa o sombrilla
    • Comidas mixtas: algunas afuera, otras en el alojamiento
LUOXVJCXZRD3NP3FNTDYOV5G4E
Playa Jurer&eacute; -Florian&oacute;polis.&nbsp;

Playa Jureré -Florianópolis.

Costa Atlántica vs. Brasil: qué conviene este verano

El fuerte interés en viajar al exterior instaló la comparación con Brasil, especialmente con Florianópolis. Un informe de Equilibra reveló que, en muchos casos, vacacionar en el exterior puede ser más caro, aunque depende del mes.

Enero 2026

  • Pinamar: costo diario promedio de $304.850 (USD 217)
  • Florianópolis: $379.440 por día (USD 270)

Febrero 2026

  • Pinamar: $244.195 diarios (USD 174)
  • Florianópolis: $336.430 diarios (USD 240)

Cuánto cuesta vacacionar en Argentina vs. el exterior

La economista Laura Vernelli detalló que:

  • Enero 2026:
    • Vacaciones en Argentina: USD 300 por día en promedio
    • Vacaciones en el exterior: USD 200 por día
  • Febrero 2026:
    • En Argentina: USD 240 por día
    • En el exterior: USD 180 por día

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Costa Atlántica Verano Precios
Notas relacionadas
Vacaciones, discusión y desaparición: buscan intensamente a una mujer y detienen a su pareja
Finde XXL y vacaciones 2026: cuánto costará viajar en auto a la Costa Atlántica
Verano en la Costa Atlántica o en Brasil: la guía definitiva con todos los precios

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar