Cuánto cuesta veranear en la Costa Atlántica: precios de alojamientos, carpas, comidas y traslado
Con la llegada de las fiestas y el inminente comienzo del verano, las familias ya hacen las cuentas para poder descansar junto al mar.
Cuánto cuesta veranear en la Costa Atlántica.
Tras dos fines de semana largos con buen nivel de ocupación, el sector turístico de la Costa Atlántica se prepara para recibir a miles de visitantes durante el verano. Mientras tanto, las familias ya hacen cuentas: cuánto cuesta vacacionar una semana en los principales destinos de playa de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de presupuestos ajustados.
Los precios del alojamiento, el alquiler de carpas y sombrillas, los traslados y la comida diaria son los factores que más influyen en la decisión de viajar. Antes de definir reservas, los turistas comparan cada gasto con detalle para evitar sorpresas al llegar a destino y así quedó el relevamiento realizado por NA.
Alojamiento en la Costa Atlántica: cuánto cuesta una semana en enero
El alojamiento sigue siendo uno de los gastos centrales del presupuesto. La oferta incluye:
Departamentos y casas
Apart hoteles
Cabañas
Opciones en zonas céntricas y otras más alejadas de la playa
Diferentes niveles de servicios y equipamiento
Para una estadía de 7 días en enero para una familia de 4 personas, según el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, los precios son:
Mar del Plata: desde $470.000 hasta $800.000 por semana.
Pinamar: un departamento de dos ambientes cuesta entre $800.000 y $1.500.000.
Carpas y sombrillas: cuánto salen por semana en cada destino
El alquiler de carpa o sombrilla en balnearios aporta comodidad, pero también puede cambiar por completo el costo de las vacaciones. Los valores muestran fuerte dispersión según el destino:
Mar del Plata (Norte y Punta Mogotes): entre $735.000 y $850.000 por semana.
Pinamar y Ostende: entre $450.000 y $600.000.
Necochea: alrededor de $250.000, más $90.000 de estacionamiento (total estimado: $340.000).
Cuánto cuesta viajar a la Costa: combustible y peajes
Para una familia que parte desde CABA hacia la Costa Atlántica, el traslado ida y vuelta cuesta aproximadamente $140.000, sumando combustible y peajes.
Precios de comidas en la playa: cuánto gastar por día
El gasto en comida varía según se elija cocinar o comer afuera. Preparar las comidas en el alojamiento reduce notablemente el presupuesto. Pero como referencia, en los paradores y puestos de playa:
Choclo: $5.000
Doce churros clásicos: $11.000
Porción de rabas: $20.000
Hamburguesa con papas: $12.000 a $15.000
Sándwich de milanesa: cerca de $10.000
Presupuesto final: cuánto necesita una familia para una semana en la Costa
Según los cálculos promedio:
Opción económica: alrededor de $1.000.000
Alojamiento accesible
Sin alquiler de carpa
Cocinando la mayoría de las comidas
Opción intermedia: entre $1.500.000 y $2.000.000
Mejor categoría de alojamiento
Alquiler de carpa o sombrilla
Comidas mixtas: algunas afuera, otras en el alojamiento
Costa Atlántica vs. Brasil: qué conviene este verano
El fuerte interés en viajar al exterior instaló la comparación con Brasil, especialmente con Florianópolis. Un informe de Equilibra reveló que, en muchos casos, vacacionar en el exterior puede ser más caro, aunque depende del mes.
Enero 2026
Pinamar: costo diario promedio de $304.850 (USD 217)
Florianópolis: $379.440 por día (USD 270)
Febrero 2026
Pinamar: $244.195 diarios (USD 174)
Florianópolis: $336.430 diarios (USD 240)
Cuánto cuesta vacacionar en Argentina vs. el exterior
La economista Laura Vernelli detalló que:
Enero 2026:
Vacaciones en Argentina: USD 300 por día en promedio