Cuánto cuesta veranear en la Costa Atlántica: precios de alojamientos, carpas, comidas y traslado

Mar del Plata: desde $470.000 hasta $800.000 por semana.

por semana. Pinamar: un departamento de dos ambientes cuesta entre $800.000 y $1.500.000.

sG83jy0XG_1256x620__1 El alquiler de carpa o sombrilla en balnearios aporta comodidad.

Carpas y sombrillas: cuánto salen por semana en cada destino

El alquiler de carpa o sombrilla en balnearios aporta comodidad, pero también puede cambiar por completo el costo de las vacaciones. Los valores muestran fuerte dispersión según el destino:

Mar del Plata (Norte y Punta Mogotes) : entre $735.000 y $850.000 por semana.

por semana. Pinamar y Ostende: entre $450.000 y $600.000.

Necochea: alrededor de $250.000, más $90.000 de estacionamiento (total estimado: $340.000).

microsjpg El traslado ida y vuelta cuesta aproximadamente $140.000.

Cuánto cuesta viajar a la Costa: combustible y peajes

Para una familia que parte desde CABA hacia la Costa Atlántica, el traslado ida y vuelta cuesta aproximadamente $140.000, sumando combustible y peajes.

Precios de comidas en la playa: cuánto gastar por día

El gasto en comida varía según se elija cocinar o comer afuera. Preparar las comidas en el alojamiento reduce notablemente el presupuesto. Pero como referencia, en los paradores y puestos de playa:

Choclo: $5.000

Doce churros clásicos: $11.000

Porción de rabas: $20.000

Hamburguesa con papas: $12.000 a $15.000

Sándwich de milanesa: cerca de $10.000

Presupuesto final: cuánto necesita una familia para una semana en la Costa

Según los cálculos promedio:

Opción económica: alrededor de $1.000.000

alrededor de $1.000.000 Alojamiento accesible



Sin alquiler de carpa



Cocinando la mayoría de las comidas

Opción intermedia: entre $1.500.000 y $2.000.000

entre $1.500.000 y $2.000.000 Mejor categoría de alojamiento



Alquiler de carpa o sombrilla



Comidas mixtas: algunas afuera, otras en el alojamiento

LUOXVJCXZRD3NP3FNTDYOV5G4E Playa Jureré -Florianópolis.

Costa Atlántica vs. Brasil: qué conviene este verano

El fuerte interés en viajar al exterior instaló la comparación con Brasil, especialmente con Florianópolis. Un informe de Equilibra reveló que, en muchos casos, vacacionar en el exterior puede ser más caro, aunque depende del mes.

Enero 2026

Pinamar: costo diario promedio de $304.850 (USD 217)

Florianópolis: $379.440 por día (USD 270)

Febrero 2026

Pinamar: $244.195 diarios (USD 174)

Florianópolis: $336.430 diarios (USD 240)

Cuánto cuesta vacacionar en Argentina vs. el exterior

La economista Laura Vernelli detalló que: