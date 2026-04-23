La Maciel rompió el silencio tras su dramática salida de Gran Hermano y contó algo terrible: "Puñalada en..."

La Maciel

Sobre su paso por la casa, explicó por qué decidió no defenderse en ese contexto: “Sentía que no era lo mismo estar en la casa y hablar del tema en frente de la cámara. En mi mente era ‘qué está pasando afuera’, en relación a mi familia sufriendo”.

Además, sostuvo que no le sorprendió lo que ocurrió: “Cuando entré a la casa sabía que esto podía pasar porque hay una animosidad conmigo en las redes sociales”.

En ese marco, aseguró que todo forma parte de una situación que arrastra desde hace años: “Esto viene de hace mucho tiempo, un intento de ensuciar mi imagen. Todo lo que dicen, todos los detalles, se me acusa de trata… todo eso lo hace una persona que organiza esto hace años”.

Maciel también vinculó el conflicto a un hecho familiar y explicó por qué nunca lo mediatizaron: “Cuando pasa algo con mi hermana, no fuimos a los medios, fuimos a la Justicia. Fuimos testigos reservados”.

En esa línea, dio detalles del trasfondo: “Cuando cae esa persona vimos toda una movida en la tele. Era una red que operaba en Francia, Italia, España, San Miguel, Moreno, Constitución y Flores”.

Según su versión, el conflicto actual estaría motivado por una represalia: “Se comió un par de años en prisión y salió con el Covid. Creo que ahora me hace pagar el daño”.

Las consecuencias en su vida cotidiana, aseguró, fueron profundas: “Tuve que cambiar hasta los muebles de mi casa, dormir al lado de la puerta durante mucho tiempo. Me quisieron borrar”.

Conmovida, también habló del desgaste emocional que arrastra: “Son muchos años de que se ensucie mi nombre de una forma tan horrible”.

Por otro lado, intentó contradecir las acusaciones con un dato de su historia personal: “Mi casa fue una casa de tránsito de chicas que no tenían dónde ir. Muchas se murieron, yo sabía cómo se habían ido. Era muy hipócrita todo”.

Finalmente, dejó un mensaje directo en defensa propia: “Mi oportunidad es esta para limpiar mi nombre. Si quieren averiguar, averigüen”.

Ya fuera del aislamiento del reality, Jessica Maciel decidió exponerse y dar su versión más cruda en medio de un caso que sigue generando repercusiones.

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Qué dice la denuncia que pesa en contra de La Maciel

Semanas atrás, la casa de Gran Hermano vivió un episodio fuera de serie. Personal de la Policía Federal ingresó a los estudios de Telefe, en Martínez, para notificar a Jessica "La Maciel" sobre un movimiento en la causa que la involucra.

El expediente, que se sigue en la Fiscalía Federal N°2 de San Martín, está caratulado como “averiguación de ilícito” y contiene acusaciones graves: prostitución y trata de personas. La denuncia fue presentada por la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata y, según su presidenta Margarita Meira, incluye testimonios de mujeres trans que aseguran haber sido explotadas hace más de una década.

“Según la denuncia, Maciel era proxeneta. Explotaba chicas trans en la Ruta 8, entre José C. Paz y San Miguel”, afirmó Meira a Infobae, quien además relató prácticas violentas y riesgosas para la salud de las presuntas víctimas. “Les inyectaron aceite de auto. (...) Les decían: ‘¿Querés tener tetas y cola?’ Desconocían el desastre que podían provocarles en la salud. Es gravísimo lo que cuentan las chicas", detalló.

La participante, en cambio, niega todo. “Jamás en mi vida hice algo así. Nunca exploté a nadie, jamás. Se ve que me vieron acá adentro y no sé qué están armando ahí afuera”, sostuvo. También recordó que en el pasado fue ella quien impulsó una denuncia contra otras personas, lo que derivó en detenciones y allanamientos.