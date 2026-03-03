Detuvieron otra vez al papá de Thiago Medina tras un violento episodio: los detalles

En medio de este nuevo episodio, una de las hermanas de Thiago tomó cartas en el asunto. "Brisa, una de las hermanas por ahí menos conocidas de Thiago, fue a la Justicia para renovar el pedido de exclusión", agregó el periodista.

La noticia vuelve a poner en el centro de la escena la difícil relación entre Julio y sus hijos, marcada por denuncias previas y medidas judiciales. Mientras tanto, Thiago Medina y su numerosa familia intentan atravesar este complejo momento con la mayor reserva posible, cuidando tanto su intimidad como la figura de su padre.

Qué dijo Thiago Medina sobre lo que vivió cuando estuvo en coma

A varios meses de haber recibido el alta médica, Thiago Medina transita un período marcado por transformaciones profundas en su vida personal. Después del gravísimo accidente que lo obligó a permanecer internado más de un mes y lo dejó varios días en coma, el ex Gran Hermano eligió compartir públicamente una experiencia límite que aún intenta asimilar.

En una reciente entrevista en DGO Stream, el joven sorprendió al contar los sueños y visiones que lo acompañaron durante su estadía en terapia intensiva. Con evidente emoción en su voz, evocó aquellos instantes en los que la frontera entre la vida y la muerte parecía difuminarse.

“Tuve muchos sueños. Buenos y malos. Vi muchas cosas, sueños de muerte y cosas lindas. No lo sabe nadie, lo voy a contar acá. Me fui al cielo yo”, comenzó relatando.

Más adelante, describió con detalle una imagen que permanece grabada en su memoria: “Yo tenía la imagen en mi cabeza que no me olvido nunca, era como una puerta blanca. Todo alrededor era nube, todo blanco. Y una puerta enorme blanca y una persona parada en la puerta. Y yo quería cruzar la puerta y esa persona me decía: ‘Tenés que volver, tenés que volver, tenés que volver’. Y al otro día me desperté”.

Ese pasaje se convirtió en uno de los momentos más intensos de la charla. Conmovido, Thiago dejó ver la carga emocional de lo vivido y la sensación de haber recibido una segunda oportunidad.

También relató que durante varios días experimentó la impresión de estar atrapado en un estado intermedio, sin lograr despertar por completo. “Después también pasó como que estaba en un sueño constante, le contaba a Dani”, recordó, mencionando a Daniela Celis, quien estuvo a su lado de manera incondicional en todo el proceso.

Según explicó, fue ella quien le dio claridad sobre lo que ocurría desde el punto de vista médico: “Me contó Dani que era porque yo me quería despertar. Yo hacía fuerza con mi cabeza, le mandaba a mi cuerpo señales para despertarme y los doctores me seguían durmiendo, porque yo no me podía despertar por las costillas. Todavía en ese momento no me habían operado las costillas”.

En el tramo final, Thiago se animó a hablar de los aspectos más oscuros de su experiencia, aquellos que aún prefiere mantener en reserva. “Y también tuve lindos sueños, aunque tuve peores sueños que ahora no me afectan nada, pero son medios heavy. Yo siento que no puedo hablar con nadie. Le conté un poquito a Dani, pero como que es muy fuerte para contarlo”, confesó.

Para cerrar, compartió un dato que refleja la dureza de lo atravesado: “Estuve un mes y dos semanas internado, de ese tiempo pasé veintiún días dormido. Se hizo eterno. Al primero que vi fue al médico. Le pedí agua”.