El Banco Central sumó 40 ruedas compradoras y ya acumuló casi USD 2.800 millones en 2026

Al cierre de la segunda rueda hábil de marzo, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.135 millones, con una caída diaria de USD 382 millones, explicada en parte por el pago de USD 1.004 millones correspondientes a vencimientos de los Bopreal. A fines de febrero, el stock había alcanzado los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El dólar

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó $20 (1,4%) y cerró en $1.415, en una jornada con operaciones por USD 372,1 millones y marcada por la volatilidad internacional. En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial recorta su baja acumulada al 2,7% y se mantiene 14,1% por debajo del techo de la banda de flotación fijado por la autoridad monetaria.

La acumulación de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la acumulación de dólar durante su exposición en el 49° aniversario de la Fundación Mediterránea en Córdoba.

Durante su intervención, el funcionario cuestionó a quienes sostenían que la clave para reducir el riesgo país era acelerar la compra de divisas. “Ahora se escucha que los mismos que decían ‘El problema es que no están comprando suficientes reservas’, ahora que las compramos, pero el riesgo país no cayó, sienten que tienen que encontrar alguna otra cosa. Ahora dice que tenemos que hacer una colocación internacional aunque sea de USD 1.000 millones de dólares; no, esa tampoco es la solución, esas son cosas coyunturales que no cambian nada (...). Por este desconocimiento, la mayoría de los colegas, de los economistas, en el desconocimiento y en el querer justificar lo que no avala lo que dijeron antes, empiezan a buscar. Lo que pasó, negro, es que es más difícil de lo que vos creés”, señaló.

Caputo Fundación Mediterránea

Caputo explicó que el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional contemplaba compras equivalentes al 5% del volumen diario, pero que el Gobierno avanzó a un ritmo superior. “Habíamos quedado con el Fondo en comprar a razón del 5% del volumen diario y estamos comprando algo más del 30%. Y esto lo estamos haciendo sin afectar el precio, teniendo en cuenta la profundidad del mercado para que todos puedan estar tranquilos. Y esta estrategia va a seguir”, señaló.

En ese marco, relativizó la idea de que una colocación internacional sea determinante para modificar la percepción de los inversores. “Lo único que sabe el mercado es si un país tiene acceso o no, no necesito mostrarle a los fondos más importantes del mundo si tenemos acceso o no, ellos ya lo saben, lo único en lo que puede diferir es en la tasa”, indicó, al minimizar el impacto de medidas puntuales sobre la prima de riesgo.

El ministro sostuvo que la dinámica del riesgo país responde a factores más profundos que la mera acumulación de reservas y atribuyó la falta de reacción a la complejidad del escenario macroeconómico y a la desconfianza estructural. “Hoy, después de dos años, podemos mostrar resultados, no solo existe esta determinación de que haya orden macro, sino que lo hemos logrado; después de dos años podemos mostrar resultados. Este Gobierno, sin violar la propiedad privada, default y planes Bonex, bajó el gasto 30% en términos reales y terminó con cinco puntos de déficit fiscal en un mes”, remarcó.

Según planteó, las críticas fueron desplazándose con el tiempo: primero se enfocaron en la necesidad de recomponer reservas y, una vez avanzado ese objetivo, giraron hacia la conveniencia de emitir deuda en el exterior. “Esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, insistió ante empresarios y referentes del sector privado.