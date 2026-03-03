Aumentan los DNI, pasaportes y otros trámites: a partir de cuándo y cuáles serán los nuevos valores

Desde el próximo viernes 6 de marzo, el valor de los DNI, pasaportes y otros servicios brindados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) sufrirá un aumento significativo.
El Gobierno comunicó un incremento en los valores del DNI, el pasaporte y otros trámites del RENAPER.
La medida, oficializada este martes por el Ministerio del Interior a través de la Resolución 19/2026, busca "sostener la prestación eficiente de los servicios" ante el avance de las herramientas digitales y la alta demanda de validación de identidad.
Para los ciudadanos argentinos, el trámite común del Documento Nacional de Identidad, que incluye el primer ejemplar por ciudadanía, las actualizaciones obligatorias de los 5, 8 y 14 años, y los cambios de domicilio, tendrá un costo de $10 mil. Es importante señalar que el primer DNI para recién nacidos se mantiene sin cargo hasta los seis meses de vida.
Sin embargo, para quienes necesiten el documento con urgencia, los precios se disparan debido a los recargos por servicios especiales.
DNI Exprés: pasará a costar $26 mil ($10.000 de tasa base más $16 mil de recargo).
DNI 24 horas: el valor total será de $41 mil
DNI al instante: para obtenerlo en el momento en oficinas habilitadas, habrá que desembolsar $57 mil
En el caso de las personas extranjeras, el valor de la primera identificación y sus renovaciones se fijó en $20 mil
El cuadro tarifario también impacta fuertemente en los documentos de viaje. El pasaporte ordinario con entrega regular ahora tiene un costo de $100 mil
Para los viajeros frecuentes o con urgencias, las opciones son aún más onerosas: el trámite exprés escala a los $200.000 (sumando un arancel extra de $100.000), mientras que el pasaporte de resolución inmediata alcanza un máximo de $330.000.
Otros servicios
La actualización también alcanzó otros trámites administrativos. La autorización de viaje al exterior para menores costará $30.000, la fabricación de credenciales diplomáticas $31.000 y las copias de constancias entre $8.000 y $9.000.
Además, se fijaron aranceles para servicios de validación de identidad digital para organismos y empresas, con costos que varían según el volumen de transacciones.