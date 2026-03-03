Aumentan los DNI, pasaportes y otros trámites: a partir de cuándo y cuáles serán los nuevos valores

DNI Exprés: pasará a costar $26 mil ($10.000 de tasa base más $16 mil de recargo).

DNI 24 horas: el valor total será de $41 mil

DNI al instante: para obtenerlo en el momento en oficinas habilitadas, habrá que desembolsar $57 mil

En el caso de las personas extranjeras, el valor de la primera identificación y sus renovaciones se fijó en $20 mil

Qué valor tendrá el pasaporte desde marzo de 2026

pasaporte.jpg

El cuadro tarifario también impacta fuertemente en los documentos de viaje. El pasaporte ordinario con entrega regular ahora tiene un costo de $100 mil

Para los viajeros frecuentes o con urgencias, las opciones son aún más onerosas: el trámite exprés escala a los $200.000 (sumando un arancel extra de $100.000), mientras que el pasaporte de resolución inmediata alcanza un máximo de $330.000.

Otros servicios

La actualización también alcanzó otros trámites administrativos. La autorización de viaje al exterior para menores costará $30.000, la fabricación de credenciales diplomáticas $31.000 y las copias de constancias entre $8.000 y $9.000.

Además, se fijaron aranceles para servicios de validación de identidad digital para organismos y empresas, con costos que varían según el volumen de transacciones.