El particular ritual con el que Cinthia Fernández supo si está embrujada: "Porongo soplón"

Mientras las carcajadas se multiplicaban en el estudio, la conductora de La Mañana con Moria salió a respaldar la tradición y puso freno a las burlas: “Esto no es broma, no es un invento que hace, ni con el tomate, la berenjena ni la banana. Es un ritual”, aclaró con firmeza.

“Se agarraba dos fósforos, se los pasaba por todo el cuerpo y había que tirarlo del porongo uno por uno sin mirar”, explicó entonces la duendóloga.

Fue allí que continuó: “Se dejaba los fósforos por unos segundos y se veía si se querían tocar. Si se cruzaban (uno sobre otro) estabas re embrujada. Si quedaban paralelos estábamos bien”.

Así las cosas, después de que Cinthia realizase el ritual en cuestión, y tras observar el resultado, Chelli reveló sin más: “Como los fósforos se querían tocar desde la cabecita roja significa que es víctima de habladurías, celos y estar atenta a las traiciones”.

Y como si eso fuera poco, la especialista en duendes sentenció rotunda sobre la ex chica del hilo dental que efectivamente "está embrujada".

Cinthia Fernández y duendóloga - captura La mañana con Moria

Cómo fue la incómoda intervención de Moria Casán en la pelea de Cinthia Fernández con un invitado

El ambiente en La mañana con Moria (El Trece) se volvió tenso este martes cuando Moria Casán decidió intervenir de lleno en un intercambio que tuvo como protagonistas a Cinthia Fernández y Juan Pablo Fioribello, el abogado de Andrea del Boca, quien estaba invitado al programa.

La situación comenzó mientras el letrado respondía preguntas en el piso. En ese contexto, la conductora sorprendió al traer a colación un comentario que, según explicó, había escuchado sobre el estado anímico que atravesó la actriz en un momento complicado de su vida. “A mí una persona me comentó que una vez estaba en un estado depresivo, una persona muy importante a la cual tengo que creerle que es cero chisme y cero fantochada lo que cuenta, que estaba en un nivel de depresión que hasta su aspecto poco aseado y todo”, expresó sin rodeos.

Tras esa revelación, Moria fue directamente al punto y quiso saber si Fioribello, que mantiene una relación cercana con Del Boca, había percibido algo similar. “¿En algún momento la viste decaer? Porque la acompañaste en muchas cosas, tienen tapas, han sido incluso categorizados como novios, como pareja”, le consultó.

El abogado fue claro al responder y marcó distancia respecto a esos rumores. “Yo la quiero mucho Andrea. Novios no fuimos nunca, ni pareja tampoco, yo la quiero mucho a Andrea como amigo. La conocí como profesional gracias a vos y la traté y hoy soy una persona muy cercana a ella. Soy su abogado, su apoderado”, afirmó.

La conductora insistió sobre el estado emocional de la actriz y volvió a preguntar: “¿Y en esos tiempos la viste así como deprimida?”. Ante eso, Fioribello eligió matizar su respuesta. “En ese tiempo estuvo, no sé si la palabra es depresión, sí estuvo muy triste, sí estuvo muy angustiada. Lógicamente una persona que pasa por una cosa así y te imputan y te hacen una campaña de que te robaste un montón de cosas, que obviamente hoy la justicia puso blanco sobre negro, y quedó demostrado judicialmente que no sucedió eso, es lógico que esté triste”, explicó.

En ese punto, Moria Casán se mostró comprensiva y relacionó la situación con vivencias propias. “Me ha pasado mi amor que me acusaron de una cosa que no había hecho, así que sé de que se trata cuando te acusan de algo que no es verdadero”, comentó. Cuando el abogado le preguntó si eso le generaba enojo, la conductora fue contundente: “No me dio bronca porque como no había hecho nada”.

Sin embargo, el clima volvió a calentarse cuando intervino Cinthia Fernández, quien planteó una mirada crítica sobre el caso. “¿Crees que si hubiese sido crítica del Estado hubiese recibido 36 palos?”, disparó.

Fioribello optó por no entrar en ese terreno y aclaró su postura: “No estoy para hacer ese tipo de análisis, porque yo hago análisis técnicos, no sociales”. Pero la panelista insistió: “Pero es importante, porque lo obtuvo muy fácil ese financiamiento. Y sin eso no lo obtenía”. El abogado respondió marcando su límite: “Para vos es importante ese análisis, me parece buenísimo, y hacerlo. Yo que soy abogado, hablo de temas jurídicos”.

En medio del cruce, Moria lanzó un comentario con ironía que encendió aún más la discusión. “¡Tres veces! Tres veces le cacheteás con la abogacía”, lanzó entre risas.

La tensión siguió escalando con acusaciones de “chicana” y posturas enfrentadas sobre el llamado “relato social”. Fue entonces cuando la conductora volvió a meter un comentario picante para distender el momento: “No habla con estudiantes de abogacía que tienen 10 materias nada más”.

Lejos de quedarse callada, Cinthia Fernández recogió el guante y retrucó: “Esta estudiante incomoda a bastantes abogados recibidos”. Finalmente, Fioribello dio por terminado el intercambio con una frase tajante: “Cuando hablo de un tema de estudiantes de derecho, en ningún momento es chicana sino que al contrario, me parece buenísimo que tome este camino y la apoyo. Y cuando se reciba, seguramente podrá entender esto”.