Paula Chaves se pudrió de Zaira Nara, la aniquiló y filtro durísimos chats íntimos
Tras reavivarse la tensión con Zaira Nara luego de su romance con Facundo Pieres, Paula Chaves rompió el silencio en redes y lanzó un tremendo descargo que dejó al descubierto detalles de su histórica pelea.
5 mar 2026, 15:05
Después de que Zaira Nara volviera a tirar un comentario picante al ser consultada sobre si Paula Chaves le había dado el visto bueno en su ya terminada relación con Facundo Pieres -exnovio de la juventud de la actual pareja de Pedro Alfonso-, la conductora explotó y decidió hacer un contundente descargo en sus redes sociales.
Así, desde su cuenta de X, Paula publicó dos mensajes cargados de bronca y sumó una captura de pantalla que expone la charla privada que mantuvo tiempo atrás con la menor de las Nara.
"Por Dios ¡BASTA! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento", comenzó disparando furiosa Paula haciendo referencia a los titulares en los que se encuentra relacionada con Pieres.
Acto seguido, la actual conductora de Olga dejó en claro el contundente pedido que hace tiempo le hizo a la hermana de Wanda. "Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses, le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con la notas", sumó.
Y, visiblemente hastiada por el tema en el que recurrentemente queda involucrada gratuitamente, agregó sobre los motivos de su pelea con Zaira Nara y en medio de lo actuales rumores de romance de Facundo Pieres con Chechu Bonelli: "Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno, hacen que una amistad se termine".
Como si con semejante descargo no fuera suficiente, en un segundo posteo Paula dejó en claro su deseo de que no la nombren más ante los romances de sus antiguos novios, tal el caso de Pieres.
“No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad ¡BASTA!. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”, disparó picante junto a una captura de la última conversación vía chat que mantuvo con Zaira Nara para pedirle que no la mencione más en las entrvistas.
Asimismo, sobre los motivos que la alejó de la hermana de Wanda, remarco contundente que “una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”.
En la captura de pantalla de su mensaje enviado a la menor de las Nara el pasado 26 de septiembre, puede leerse su tajante pedido: “Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también que es una fiaca, estamos regalados ahí. Nadie me había nombrado en esto en ningún lado y me manda tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio".