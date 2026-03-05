Paula Chaves se pudrió de Zaira Nara, la aniquiló y filtro durísimos chats íntimos

Y, visiblemente hastiada por el tema en el que recurrentemente queda involucrada gratuitamente, agregó sobre los motivos de su pelea con Zaira Nara y en medio de lo actuales rumores de romance de Facundo Pieres con Chechu Bonelli: "Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno, hacen que una amistad se termine".

TW Paula Chaves 1

Como si con semejante descargo no fuera suficiente, en un segundo posteo Paula dejó en claro su deseo de que no la nombren más ante los romances de sus antiguos novios, tal el caso de Pieres.

“No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad ¡BASTA!. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”, disparó picante junto a una captura de la última conversación vía chat que mantuvo con Zaira Nara para pedirle que no la mencione más en las entrvistas.

Asimismo, sobre los motivos que la alejó de la hermana de Wanda, remarco contundente que “una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”.

En la captura de pantalla de su mensaje enviado a la menor de las Nara el pasado 26 de septiembre, puede leerse su tajante pedido: “Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también que es una fiaca, estamos regalados ahí. Nadie me había nombrado en esto en ningún lado y me manda tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio".

TW Paula Chaves 2

Noticia en desarrollo.