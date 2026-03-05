La terrible burla de Graciela Alfano a Susana Giménez tras verla en traje de baño: "Si fuera vos..."
La actriz Graciela Alfano utilizó las redes sociales para reavivar las diferencias con la conductora Susana Giménez tras el escándalo del tapado en 2025.
5 mar 2026, 14:45
La terrible burla de Graciela Alfano a Susana Giménez tras verla en traje de baño: "Si fuera vos..."
Las cosas entre Graciela Alfano y Susana Giménez quedaron muy mal después de que a mediados del año pasado recrudeciera una antigua polémica por el tapado que utilizó María Julia Alsogaray en una tapa de revista en la década del 90.
Grace sostuvo que el tapado era de ella y no de Susana, como se había dicho. Esto derivó en una fuerte polémica entre las dos, por la que la conductora le envió un fuerte mensaje por entonces a Ángel de Brito, el cual leyó al aire en LAM (América Tv).
“Este es mi tapado. ¡Qué mentirosa, patológica, loca de mier..! Yo no necesito que me presten un tapado”, aclaró indignada la diva sobre la polémica con la actriz.
En las últimas horas, se conoció una imagen de la conductora preparada para una producción de fotos en traje de baño color negro, lo que derivó en una filosa burla de Alfano a través de las redes sociales.
La actriz se hizo eco de las imágenes de la diva de los teléfonos a los 82 años y desde sus historias de Instagram apuntó picante y sin vueltas:
“Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”, señaló Graciela Alfano en el mensaje con una foto de Giménez acompañada con emojis de risas a pura ironía.
Y no conforme con esto, sumó otro mensaje con una postal de ella en la playa durante el verano en bikini acompañado de la canción Para las envidiosas de Angy v."¡La que puede, puede!", expresó sumando otra vez el emoji de una carcajada.
El picante mensaje de Graciela Alfano contra Susana Giménez generó rápidamente gran repercusión en las redes y abre un nuevo capítulo de la rivalidad entre las famosas.
¿Habrá respuesta de Susana tras este nuevo embate de Alfano?
El renovador tratamiento de Susana Giménez durante su viaje a España
Yanina Latorre reveló en SQP (AméricaTv) los detalles del particular tramiento que hizo Susana Giménez en una exclusiva clínica en Madrid, España.
“Hizo un tratamiento de un mes, espléndida apareció. No fue estético, es de bienestar, como ella se operó las caderas”, comentó la conductora sobre la imagen renovada de la diva.
Y luego sacó a la luz: “Hay una máquina nueva en Madrid a la que vas todos los días durante un mes. Se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva, espléndida y que no le duele nada”.
Ximena Capristo aclaró que el video que circula en las redes de Susana en traje de baño corresponde a una publicidad del 14 de enero, antes de que viajara a Madrid.
Y volviendo a los detalles del tratamiento, sumó: “Fue a eso. Como sufre de dolores de espalda y de cadera, ya que acá se hace tratamientos para el dolor. Fue a Madrid, a una clínica a la que van los mega, con una máquina que no sé cuál es, pero vino nueva ”.