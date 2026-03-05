La terrible burla de Graciela Alfano a Susana Giménez tras verla en traje de baño: "Si fuera vos..."

susana gimenez produccion de fotos en traje de baño

La actriz se hizo eco de las imágenes de la diva de los teléfonos a los 82 años y desde sus historias de Instagram apuntó picante y sin vueltas:

“Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”, señaló Graciela Alfano en el mensaje con una foto de Giménez acompañada con emojis de risas a pura ironía.

Y no conforme con esto, sumó otro mensaje con una postal de ella en la playa durante el verano en bikini acompañado de la canción Para las envidiosas de Angy v. "¡La que puede, puede!", expresó sumando otra vez el emoji de una carcajada.

El picante mensaje de Graciela Alfano contra Susana Giménez generó rápidamente gran repercusión en las redes y abre un nuevo capítulo de la rivalidad entre las famosas.

¿Habrá respuesta de Susana tras este nuevo embate de Alfano?

El renovador tratamiento de Susana Giménez durante su viaje a España

Yanina Latorre reveló en SQP (América Tv) los detalles del particular tramiento que hizo Susana Giménez en una exclusiva clínica en Madrid, España.

“Hizo un tratamiento de un mes, espléndida apareció. No fue estético, es de bienestar, como ella se operó las caderas”, comentó la conductora sobre la imagen renovada de la diva.

Y luego sacó a la luz: “Hay una máquina nueva en Madrid a la que vas todos los días durante un mes. Se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva, espléndida y que no le duele nada”.

Ximena Capristo aclaró que el video que circula en las redes de Susana en traje de baño corresponde a una publicidad del 14 de enero, antes de que viajara a Madrid.

Y volviendo a los detalles del tratamiento, sumó: “Fue a eso. Como sufre de dolores de espalda y de cadera, ya que acá se hace tratamientos para el dolor. Fue a Madrid, a una clínica a la que van los mega, con una máquina que no sé cuál es, pero vino nueva ”.