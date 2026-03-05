El precio del petróleo tuvo una fuerte escalada tras la intensificación de los ataques de Irán

El impacto ya comenzó a trasladarse al consumidor estadounidense. El precio promedio del galón de nafta en ese país trepó un 9 % en una semana, al pasar de 2,98 dólares a 3,25 dólares, de acuerdo con datos del Automóvil Club AAA.

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el Estrecho de Ormuz Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el Estrecho de Ormuz. Por esa vía marítima transita aproximadamente un quinto del petróleo mundial, cuyo tráfico cayó un 90% desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Stringer/archivo).

La tensión también se reflejó en los mercados financieros. En Wall Street, el S&P 500 caía un 0,6 % en las primeras horas de negociación, mientras que el Dow Jones retrocedía 645 puntos, equivalentes a un 1,3 %. El Nasdaq, en tanto, perdía alrededor de un 0,3 %. En Europa, el CAC 40 de París descendía un 1,1 % y el DAX de Alemania cedía un 1,2 %.

Las aerolíneas figuraban entre las compañías más castigadas por el aumento del precio del combustible y las interrupciones en el tráfico aéreo regional. Las acciones de American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines registraban caídas cercanas al 5,7 %, en un contexto en el que cientos de miles de pasajeros continúan varados en Medio Oriente.

Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos mostraban un repunte. La tasa del bono a 10 años subía al 4,13 %, frente al 4,09% del miércoles y al 3,97% previo al inicio de las hostilidades, un movimiento que refleja mayores expectativas inflacionarias. Ese escenario podría obligar a la Reserva Federal a sostener las tasas de interés en niveles elevados durante más tiempo, diluyendo las previsiones de recortes que el mercado esperaba para este año.

En paralelo, China solicitó a sus principales refinerías que frenen las exportaciones de diésel y gasolina ante el riesgo de escasez de combustibles, según informó Bloomberg. La naviera danesa Maersk, por su parte, anunció la suspensión de nuevas reservas de carga en el Golfo hasta nuevo aviso.

A contramano de la tendencia global, los mercados asiáticos cerraron la jornada con ganancias. El Kospi de Corea del Sur avanzó un 9,6 % y recuperó buena parte del desplome del 12,1 % registrado el miércoles, mientras que la bolsa de Tokio finalizó con una suba cercana al 2 %.