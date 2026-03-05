El precio del petróleo tuvo una fuerte escalada tras la intensificación de los ataques de Irán
El barril de Brent supera los 85 dólares y acumula una suba de más del 16% desde el inicio del conflicto. El temor por el bloqueo del estrecho de Ormuz y posibles problemas de suministro sacude a los mercados y reaviva las preocupaciones por la inflación mundial.
Los precios del petróleo registraron este juevesuna fuerte suba este jueves mientras las principales bolsas de Europa y Estados Unidos operaban en baja, en medio del sexto día de guerra en Medio Oriente, un conflicto que volvió a sacudir a los mercados globales y reavivó las preocupaciones por un posible repunte de la inflación.
El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo en Estados Unidos, avanzaba cerca de un 7% hacia las 15.30 y alcanzaba los 79 dólares, su valor más alto en más de un año. A la par, el Brent del Mar del Norte, utilizado como referencia internacional, se ubicaba en torno a los 85 dólares. Desde el viernes previo al estallido del conflicto, el Brent acumula un incremento superior al 16%.
La escalada de precios se profundizó luego de que Irán lanzara una nueva serie de ataques contra Israel, instalaciones estadounidenses y otros países de la región, lo que intensificó los temores sobre posibles interrupciones prolongadas en la producción y el transporte de petróleo y gas natural. Teherán también aseguró haber impactado con un misil a un petrolero en el Golfo, lo que provocó un incendio en la embarcación, aunque el episodio todavía no fue confirmado.
El foco de la preocupación del mercado está puesto en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. Cerca de un quinto del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por ese corredor marítimo frente a las costas iraníes, cuyo tránsito se encuentra prácticamente paralizado desde el inicio de la guerra. Según la firma de inteligencia energética Kpler, el flujo de petroleros por esa vía se redujo un 90 % en comparación con la semana anterior.
El impacto ya comenzó a trasladarse al consumidor estadounidense. El precio promedio del galón de nafta en ese país trepó un 9 % en una semana, al pasar de 2,98 dólares a 3,25 dólares, de acuerdo con datos del Automóvil Club AAA.
La tensión también se reflejó en los mercados financieros. En Wall Street, el S&P 500 caía un 0,6 % en las primeras horas de negociación, mientras que el Dow Jones retrocedía 645 puntos, equivalentes a un 1,3 %. El Nasdaq, en tanto, perdía alrededor de un 0,3 %. En Europa, el CAC 40 de París descendía un 1,1 % y el DAX de Alemania cedía un 1,2 %.
Las aerolíneas figuraban entre las compañías más castigadas por el aumento del precio del combustible y las interrupciones en el tráfico aéreo regional. Las acciones de American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines registraban caídas cercanas al 5,7 %, en un contexto en el que cientos de miles de pasajeros continúan varados en Medio Oriente.
Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos mostraban un repunte. La tasa del bono a 10 años subía al 4,13 %, frente al 4,09% del miércoles y al 3,97% previo al inicio de las hostilidades, un movimiento que refleja mayores expectativas inflacionarias. Ese escenario podría obligar a la Reserva Federal a sostener las tasas de interés en niveles elevados durante más tiempo, diluyendo las previsiones de recortes que el mercado esperaba para este año.
En paralelo, China solicitó a sus principales refinerías que frenen las exportaciones de diésel y gasolina ante el riesgo de escasez de combustibles, según informó Bloomberg. La naviera danesa Maersk, por su parte, anunció la suspensión de nuevas reservas de carga en el Golfo hasta nuevo aviso.
A contramano de la tendencia global, los mercados asiáticos cerraron la jornada con ganancias. El Kospi de Corea del Sur avanzó un 9,6 % y recuperó buena parte del desplome del 12,1 % registrado el miércoles, mientras que la bolsa de Tokio finalizó con una suba cercana al 2 %.