Ni caminar ni correr: este es el mejor ejercicio para el corazón que recomiendan los médicos

Entre los principales beneficios que destacaron los expertos se encuentran:

Mayor activación del sistema cardiovascular en poco tiempo

Aumento de la resistencia cardiorrespiratoria

Mejora del consumo de oxígeno del organismo

Estimulación de la circulación sanguínea

Este efecto es comparable, en muchos casos, con entrenamientos aeróbicos más largos. La diferencia es que el estímulo se produce en intervalos cortos pero intensos.

Por ese motivo, varios médicos comenzaron a considerar el uso de escaleras como una herramienta práctica para combatir el sedentarismo, especialmente en adultos que buscan mejorar su salud sin rutinas complejas.

El impacto directo en la circulación sanguínea

Uno de los aspectos más interesantes de este ejercicio es su efecto sobre la circulación. Cuando una persona sube escaleras, los músculos de las piernas (principalmente pantorrillas, cuádriceps y muslos) se contraen de forma repetida para elevar el peso del cuerpo.

Ese movimiento actúa como una especie de bomba natural que impulsa la sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Este mecanismo es clave para mantener un sistema circulatorio saludable.

Los especialistas explicaron que, con el paso de los años, muchas personas comienzan a experimentar problemas circulatorios que se manifiestan de diferentes maneras:

Hinchazón de piernas

Retención de líquidos

Sensación de pesadez

Aparición de várices

El trabajo muscular que se produce al subir escaleras ayuda a estimular el retorno venoso, es decir, el flujo de sangre que regresa desde las piernas hacia el corazón. Este proceso mantiene el sistema circulatorio activo y puede contribuir a prevenir o aliviar algunos de estos problemas.

Un ejercicio que también fortalece músculos y articulaciones

Subir escaleras no solo activa el sistema cardiovascular. También tiene un impacto directo sobre la musculatura del tren inferior.

Cada escalón exige la participación de varios grupos musculares clave:

Cuádriceps

Glúteos

Isquiotibiales

Pantorrillas

Este trabajo muscular contribuye a fortalecer las piernas y mejorar la estabilidad corporal. Los especialistas señalaron que este aspecto es especialmente importante a medida que avanzan los años, ya que la pérdida de masa muscular puede afectar el equilibrio y aumentar el riesgo de caídas.

Al fortalecer las piernas y mejorar la coordinación, subir escaleras ayuda a mantener la movilidad y la independencia física durante más tiempo. Además, el fortalecimiento del tren inferior también protege indirectamente a las articulaciones, ya que los músculos más fuertes absorben mejor el impacto de los movimientos cotidianos.

Cómo practicar este ejercicio de forma segura

Aunque los beneficios son claros, los especialistas insistieron en que la moderación y la técnica correcta son fundamentales para evitar lesiones. Subir escaleras no significa hacerlo a máxima velocidad ni competir contra el tiempo.

Por el contrario, la recomendación es mantener un ritmo constante y controlado. Especialmente en personas mayores o en quienes tienen antecedentes de problemas articulares.

Algunas recomendaciones básicas incluyen:

Subir los escalones con pasos firmes y controlados

Utilizar siempre el pasamanos como apoyo

Evitar correr o saltar escalones

Mantener una postura erguida

Escuchar las señales del cuerpo

Si aparece dolor en rodillas, tobillos o caderas, lo ideal es reducir la intensidad o consultar con un especialista. El objetivo es que el ejercicio pueda mantenerse de forma regular en el tiempo, ya que la constancia es la clave para obtener beneficios.

Qué hacer si en casa no hay escaleras