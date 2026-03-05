Ni caminar ni correr: este es el mejor ejercicio para el corazón que recomiendan los médicos
Descubrí por qué este ejercicio para cuidar tu corazón y mejorar la circulación podría estar mucho más cerca de lo que imaginás.
Ni caminar ni correr: este es el mejor ejercicio para el corazón que recomiendan los médicos. (Foto: Archivo)
Ni caminar ni bicicleta fija. Durante años, estas dos actividades fueron consideradas las opciones más seguras y recomendadas para mantenerse activo. Sin embargo, nuevas investigaciones y especialistas en medicina preventiva comenzaron a señalar que existe una alternativa cotidiana, simple y sorprendentemente eficaz que muchas personas pasan por alto todos los días.
Lo más llamativo es que esta práctica no requiere gimnasio, equipamiento especial ni membresías costosas. Tampoco exige largos entrenamientos ni habilidades deportivas. De hecho, es probable que esté literalmente a unos pocos pasos de distancia dentro de tu propio hogar o edificio.
Los especialistas coincidieron en que se trata de un movimiento funcional que el cuerpo humano ha realizado durante siglos, pero que en la vida moderna fue perdiendo protagonismo por la comodidad de ascensores y escaleras mecánicas. Hoy, la ciencia vuelve a ponerlo en el centro de la escena por su impacto directo en el sistema cardiovascular.
Por qué subir escaleras activa el corazón más rápido
A diferencia de caminar en terreno plano, subir escalones implica un esfuerzo mayor en cada movimiento. Cada paso demanda potencia muscular y coordinación, lo que incrementa rápidamente la frecuencia cardíaca. Los especialistas explicaron que esta respuesta fisiológica convierte a las escaleras en un ejercicio cardiovascular muy eficiente.
Entre los principales beneficios que destacaron los expertos se encuentran:
Mayor activación del sistema cardiovascular en poco tiempo
Aumento de la resistencia cardiorrespiratoria
Mejora del consumo de oxígeno del organismo
Estimulación de la circulación sanguínea
Este efecto es comparable, en muchos casos, con entrenamientos aeróbicos más largos. La diferencia es que el estímulo se produce en intervalos cortos pero intensos.
Por ese motivo, varios médicos comenzaron a considerar el uso de escaleras como una herramienta práctica para combatir el sedentarismo, especialmente en adultos que buscan mejorar su salud sin rutinas complejas.
El impacto directo en la circulación sanguínea
Uno de los aspectos más interesantes de este ejercicio es su efecto sobre la circulación. Cuando una persona sube escaleras, los músculos de las piernas (principalmente pantorrillas, cuádriceps y muslos) se contraen de forma repetida para elevar el peso del cuerpo.
Ese movimiento actúa como una especie de bomba natural que impulsa la sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Este mecanismo es clave para mantener un sistema circulatorio saludable.
Los especialistas explicaron que, con el paso de los años, muchas personas comienzan a experimentar problemas circulatorios que se manifiestan de diferentes maneras:
Hinchazón de piernas
Retención de líquidos
Sensación de pesadez
Aparición de várices
El trabajo muscular que se produce al subir escaleras ayuda a estimular el retorno venoso, es decir, el flujo de sangre que regresa desde las piernas hacia el corazón. Este proceso mantiene el sistema circulatorio activo y puede contribuir a prevenir o aliviar algunos de estos problemas.
Un ejercicio que también fortalece músculos y articulaciones
Subir escaleras no solo activa el sistema cardiovascular. También tiene un impacto directo sobre la musculatura del tren inferior.
Cada escalón exige la participación de varios grupos musculares clave:
Cuádriceps
Glúteos
Isquiotibiales
Pantorrillas
Este trabajo muscular contribuye a fortalecer las piernas y mejorar la estabilidad corporal. Los especialistas señalaron que este aspecto es especialmente importante a medida que avanzan los años, ya que la pérdida de masa muscular puede afectar el equilibrio y aumentar el riesgo de caídas.
Al fortalecer las piernas y mejorar la coordinación, subir escaleras ayuda a mantener la movilidad y la independencia física durante más tiempo. Además, el fortalecimiento del tren inferior también protege indirectamente a las articulaciones, ya que los músculos más fuertes absorben mejor el impacto de los movimientos cotidianos.
Cómo practicar este ejercicio de forma segura
Aunque los beneficios son claros, los especialistas insistieron en que la moderación y la técnica correcta son fundamentales para evitar lesiones. Subir escaleras no significa hacerlo a máxima velocidad ni competir contra el tiempo.
Por el contrario, la recomendación es mantener un ritmo constante y controlado. Especialmente en personas mayores o en quienes tienen antecedentes de problemas articulares.
Algunas recomendaciones básicas incluyen:
Subir los escalones con pasos firmes y controlados
Utilizar siempre el pasamanos como apoyo
Evitar correr o saltar escalones
Mantener una postura erguida
Escuchar las señales del cuerpo
Si aparece dolor en rodillas, tobillos o caderas, lo ideal es reducir la intensidad o consultar con un especialista. El objetivo es que el ejercicio pueda mantenerse de forma regular en el tiempo, ya que la constancia es la clave para obtener beneficios.
Qué hacer si en casa no hay escaleras
Utilizar un escalón de entrenamiento tipo step
Subir y bajar un escalón resistente dentro del hogar