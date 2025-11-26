Carpinchos en Nordelta: la jueza Venere levantó las cautelares y estalló la polémica por el futuro de los humedales
La Justicia levantó las cautelares sobre los carpinchos y reabre el conflicto ambiental en Nordelta. Enterate.
Un nuevo capítulo reaviva la tensión entre vecinos de Nordelta, organizaciones ambientalistas y la Justicia. La jueza María Alejandra Venere dejó sin efecto tres medidas cautelares clave que habían frenado obras, esterilizaciones y fumigaciones en la zona de humedales donde vive la ya famosa población de carpinchos.
La decisión deshace el fallo del juez Guillermo Ottaviano, que había ordenado frenar toda actividad que pudiera afectar al ecosistema del Delta del Paraná y proteger específicamente a la fauna local.
De esta manera, la resolución deja sin efecto: La suspensión de obras y actividades que alteren el ambiente. La prohibición de aplicar castraciones químicas o anticonceptivas a especies silvestres. Y, la restricción a fumigaciones que pudieran dañar flora y fauna del Delta.
Según Venere, mantener esas medidas sería “antagónico” al trabajo conjunto que —asegura— se viene realizando entre el tribunal y las partes. Incluso decidió unificar dos causas enfrentadas, una que pedía proteger a los carpinchos y otra que reclamaba medidas para controlarlos.
Por un lado, está el amparo de la asociación civil Callejero Casa Quiere, que impulsó la cautelar para proteger a los carpinchos y los corredores biológicos. Y, por el otro, el expediente de once vecinos de Nordelta que denuncian una “superpoblación” de carpinchos y piden: Relocalización, vasectomías y revisión del estatus legal de la especie, para que sea considerada “fauna exótica o plaga no nativa”
Ambos expedientes, con objetivos opuestos, ahora avanzarán como una sola causa.
La magistrada aseguró que Ottaviano actuó dentro de un marco excepcional, pero que su fallo quedó “contrario al proceso coordinado” que ella impulsa. Por eso decidió que las cautelares “sigan la suerte de la acumulación”: es decir, queden sin efecto mientras se analiza el nuevo escenario procesal.
La abogada María de las Victorias Silvano González, docente de Derecho Animal en la UBA y representante legal de la asociación, fue categórica: “Los fundamentos de las cautelares siguen vigentes. Esto es irrisorio: las causas tienen objetivos completamente distintos. Nosotros defendemos a la fauna silvestre; los vecinos piden medidas que podrían poner en riesgo a los animales”.
Además, confirmó que apelarán el fallo. “Habíamos logrado una cautelar que frenaba obras que dañaban los corredores biológicos, paraba esterilizaciones y vasectomías, y exigía estudios de impacto ambiental. Todo eso fue revertido. Estamos apelando y esperando resolución".
"Necesitamos que esa cautelar vuelva a implementarse. Si no, nos quedamos sin humedales. Los humedales son acuíferos que contienen inundaciones y sequías, reservorios de biodiversidad: no solo carpinchos, también huellas, coipos, conejos, aves y nuestra propia agua dulce".
Entonces, no dudó en advertir: "Si no cuidamos los humedales, no vamos a tener un país donde vivir dignamente. Empezamos con Nordelta, pero esto pasa en todo el país, con distintas especies”.
La convivencia entre vecinos y fauna silvestre en Nordelta lleva años de conflicto. Mientras organizaciones ambientales advierten que el ecosistema existía mucho antes que los barrios privados, algunos residentes denuncian: daños a sus jardines, riesgos para mascotas y alteración del “orden urbano”.
El futuro de los humedales —y de los carpinchos— queda nuevamente en manos de la Justicia.