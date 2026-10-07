Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 13 × 9 - 60 ÷ 6 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 9 = 117 | 60 ÷ 6 = 10 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 117 - 10 + 69

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

117 - 10 = 107 |

107 + 69 = (?)

Resultado final: 176

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y disfrutar un rato de una cuenta breve que, con el orden correcto, se vuelve mucho más clara.