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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 9 - 60 ÷ 6 + (12 + 11) × 3.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío tiene su clave en el método

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 13 × 9 - 60 ÷ 6 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 9 = 117 | 60 ÷ 6 = 10 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 117 - 10 + 69

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

117 - 10 = 107 |

107 + 69 = (?)

Resultado final: 176

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y disfrutar un rato de una cuenta breve que, con el orden correcto, se vuelve mucho más clara.

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