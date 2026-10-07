Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 9 - 60 ÷ 6 + (12 + 11) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 9 - 60 ÷ 6 + (12 + 11) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 13 × 9 - 60 ÷ 6 + 23 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 9 = 117 | 60 ÷ 6 = 10 | 23 × 3 = 69
La expresión queda así: 117 - 10 + 69
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
117 - 10 = 107 |
107 + 69 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y disfrutar un rato de una cuenta breve que, con el orden correcto, se vuelve mucho más clara.