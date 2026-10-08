Technovation llega a Buenos Aires para debatir sobre ciencia, innovación y un futuro libre de humo

Argentina, ante un nuevo escenario regulatorio

La llegada de Technovation a Buenos Aires se produce en un momento particular para la Argentina. Según el material del encuentro, el país atraviesa un proceso de transformación y modernización regulatoria que lo convierte en un caso de estudio relevante para América Latina.

Después de más de 15 años de prohibiciones que, según el documento, no lograron abordar la realidad del mercado, recientemente se avanzó hacia un marco regulatorio para productos libres de humo, con mayores niveles de supervisión, transparencia y protección para los consumidores adultos.

Este nuevo escenario acerca a la Argentina a países como Italia, Japón, Suecia y Estados Unidos, que optaron por incorporar este tipo de alternativas dentro de sus respectivos marcos regulatorios.

El debate cobra además relevancia por la dimensión del tabaquismo en el país. Más de 7 millones de adultos fuman en la Argentina, de acuerdo con los datos incluidos en el material. En ese contexto, uno de los interrogantes será cómo la innovación, la evidencia científica y las políticas públicas pueden contribuir a acelerar la transición hacia alternativas de menor riesgo para aquellos adultos que continúan fumando.

Combustión y humo, dos conceptos en el centro del debate

Una de las cuestiones que propone abordar Technovation es la diferencia entre quemar y calentar.

El cigarrillo convencional quema tabaco a temperaturas superiores a los 600 °C, que incluso pueden superar los 800 °C durante una calada. Como consecuencia de la combustión, se producen humo y ceniza.

La diferencia entre ambos procesos puede observarse mediante experiencias científicas como la denominada Science Machine, una demostración diseñada para comparar visualmente el humo generado por un cigarrillo con el aerosol producido por un sistema de calentamiento de tabaco.

En condiciones controladas, las emisiones de ambos son capturadas mediante filtros de laboratorio para observar sus diferencias. La experiencia permite explicar visualmente qué sucede cuando el tabaco es calentado a temperaturas inferiores a las necesarias para producir combustión.

Este concepto forma parte de una discusión más amplia sobre el desarrollo de tecnologías que buscan eliminar la combustión y que están destinadas exclusivamente a consumidores adultos que, de otro modo, continuarían fumando.

Qué alternativas al cigarrillo tradicional existen

En los últimos años surgieron diferentes alternativas al cigarrillo convencional que tienen una característica en común: no queman tabaco para generar humo. Sin embargo, no todas funcionan de la misma manera.

Una de ellas son los dispositivos de tabaco calentado, que elevan la temperatura del tabaco sin llegar a quemarlo. En lugar del humo y la ceniza propios del cigarrillo convencional, generan un aerosol que contiene nicotina.

Otra categoría son los cigarrillos electrónicos o vapers. Estos dispositivos no utilizan tabaco, sino que calientan un líquido para generar un aerosol, comúnmente conocido como vapor. Pueden contener nicotina, aunque su funcionamiento tampoco involucra la combustión del tabaco.

También existen los pouches de nicotina, pequeñas bolsas compuestas principalmente por nicotina y sabores, envueltas en celulosa y diseñadas para colocarse entre la encía y la mejilla o el labio superior. En estos casos no se produce combustión, humo ni vapor, ya que la nicotina se libera gradualmente y es absorbida a través de la mucosa bucal.

El debate sobre estas tecnologías se plantea específicamente para adultos fumadores que de otro modo continuarían consumiendo cigarrillos convencionales.

Ciencia, regulación e innovación, los ejes de Technovation

Además de las nuevas tecnologías, Technovation propone discutir qué papel deben desempeñar la evidencia científica y las políticas públicas frente a las transformaciones que atraviesa el consumo de tabaco.

El encuentro buscará analizar qué hicieron otros países, cuáles fueron los resultados de esos procesos y qué barreras regulatorias, sociales y culturales todavía existen para la

Durante dos jornadas, Technovation Buenos Aires pondrá a la Argentina en el centro de una conversación que ya se desarrolla a nivel internacional, con la ciencia, la innovación y la regulación como herramientas para analizar uno de los principales interrogantes planteados por el encuentro: cómo acelerar la transición hacia un futuro libre de humo y qué alternativas existen para los adultos que continúan fumando.