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El impactante cambio físico de Morena Rial tras estar varios meses en prisión domiciliaria

Morena Rial volvió a mostrarse en público luego de varios meses tras un permiso especial de la Justicia en medio de la prisión domiciliaria.

8 oct 2026, 12:40
El impactante cambio físico de Morena Rial tras estar varios meses en prisión domiciliaria

El impactante cambio físico de Morena Rial tras estar varios meses en prisión domiciliaria

El impactante cambio físico de Morena Rial tras estar varios meses en prisión domiciliaria

El impactante cambio físico de Morena Rial tras estar varios meses en prisión domiciliaria

Morena Rial volvió a mostrarse en público después de varios meses mientras cumple con la prisión domiciliaria. A través de un permiso especial de la Justicia, la hija de Jorge Rial pudo estar con sus dos hijos en una plaza durante dos horas, según indicó Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece).

La autorización legal llegó en un día especial ya que se trató del cumpleaños número 2 de su hijo más chico, Amadeo, y del encuentro familiar también formó parte su hermana Rocío y Francesco, el hijo mayor de Morena que viajó desde Córdoba donde vive con el padre Facundo Ambrosioni para pasar también el día con su hermano.

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El motivo por el cual Morena Rial abandonó por dos horas la prisión domiciliaria

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El encuentro de Morena Rial y sus hijos tuvo lugar al aire libre en una plaza del barrio de Colegiales y también contó con la presencia de su abogado y amigo Alejandro Cipolla.

La panelista compartió algunas imágenes de ese momento y dio detalles sobre la actualidad de la hija de Jorge Rial a sesis meses de su prisión domiciliaria.

"Ayer fue el cumpleaños número 2 de su hijo Amadeo y la novedad es que la Justicia la dejó salir de su casa por dos horas donde está en prisión domiciliaria y trasladarse a esta plaza donde le festejaron el cumpleaños al niño", indicó la panelista.

Y añadió: "Otra novedad es que vino su otro hijo de Córdoba, que vive con el papá y la mujer de su papá, que lo trajo al nene para que festejara con su hermanito y puedan estar todos juntos".

“Está muy bien Morena, la verdad que se la ve bastante mejor”, destacó Fernanda Iglesias tras ver las imágenes. Y agregó sobre los días de la joven cumpliendo la prisión domiciliaria. “Le cuesta la domilicialia porque ella quiere estar con gente y no la pueden visitar todo el tiempo”, aseguró la periodista.

El especial momento que vivió Jorge Rial con sus nietos

El conductor Jorge Rial compartió cómo vivió el día en que Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina acompañado de una forma única para él.

El periodista mostró varias imágenes junto a sus nietos, Amadeo y Francesco, y se emocionó al ver a los hermanitos juntos disfrutando de un día familiar.

Se trató de un momento muy esperado para el periodista quien pudo compartir un día junto a sus nietos, justo cuando el más pequeño de los dos cumplió dos años y lo celebró con una torta y camiseta con los colores de River.

"Te amo", expresó el conductor junto a una postal del pequeño Amadeo soplando las velitas. En otra imagen compartida por Jorge Rial que lo conmovió tiene que ver con el fútbol que jugaron Francesco y Amadeo, hijos de Morena Rial.

"Juntos. Fútbol de hermanos", indicó sensibilizado el periodista al reflejar la actividad compartida por los pequeños ante la atenta mirada del abuelo.

     

 

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