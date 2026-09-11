El revelador archivo de Gimena Accardi sobre Andrés Gil y la reacción de Nico Vázquez: "Agarrala del cu..."

Durante aquella charla, Gimena Accardi habló de la particular experiencia de trabajar junto a su marido, quien estaba a cargo de la dirección. La actriz destacó especialmente la rigurosidad de Nico Vázquez durante los ensayos. "Es impresionante cómo trabaja, con el nivel de exigencia", había contado sobre la forma de dirigir de su entonces pareja.

En la misma entrevista, Andrés Giles también se refirió al vínculo laboral que tenía con Nico y explicó que el actor era igualmente exigente con él y con Gimena. "Me dice cosas muy lindas y también me dice cosas que digo 'me quiero hundir bajo tierra', pero me encanta que me dirija de esa manera porque me ayuda a sentir que me puedo equivocar y que está todo bien. Y de eso trata el proceso de ensayos", había señalado.

Qué decían Gimena Accardi y Andrés Giles sobre su vínculo corporal frente a Nico Vázquez

Sin embargo, hubo una parte de aquella conversación que hoy resulta todavía más llamativa. Los protagonistas fueron consultados directamente sobre una cuestión inevitable debido a la naturaleza de la obra: los celos de Nico Vázquez.

La respuesta de Andrés Gil fue inmediata y contundente: "Para nada". Y entonces Gimena contó una anécdota de los primeros días de trabajo que, en el contexto actual, adquiere otro peso. "Pobre Andrés... llegó el primer día y ya le dijo 'besala, agarrale el culo cuando la alzás' para hacer unas fotos del back, y Andrés estaba tipo (expresión de timidez)", recordó la actriz sobre las indicaciones que Nico le había dado a su compañero.

Lejos de quedarse solamente con aquella anécdota, Gimena Accardi explicó por qué su marido no era celoso y habló de la confianza que tenían como pareja y como actores.

"No. No es celoso y la verdad es que a la hora de laburar... nosotros nos conocimos siendo actores y sabemos que nuestro cuerpo es un instrumento de trabajo. Y si no se ve esa confianza, nadie va a creer que somos pareja, y él quería que nos amen desde el minuto uno, y lo logramos", había afirmado ante las cámaras de PrimiciasYa.

Aquel reportaje ocurrió en 2024, mucho antes de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez y de la confirmación realizada ahora por Ángel de Brito. Sin embargo, sus declaraciones sobre la confianza, los celos y el trabajo junto a Andrés Gil inevitablemente vuelven a quedar en el centro de la escena.