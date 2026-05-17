El durísimo comentario de Cinzia que habría tocado la fibra más sensible de Emanuel en Gran Hermano

Eduardo, que también estaba presente en la charla, sumó su opinión: "Por supuesto, lo que pasa que a mí no me gustó lo que le dijo a Manu, pero bueno, sí".

El detalle que le da más peso a la discusión es que Emanuel tiene una hija, lo que convierte las palabras de Cinzia en un golpe particularmente sensible dentro de la convivencia.

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Cómo fue el duro cruce de Yanina Zilli con Cinzia y Danelik en Gran Hermano

En las últimas horas la tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada alcanzó su punto máximo. El enfrentamiento tuvo como protagonistas a Cinzia Francischiello y Danelik de un lado, mientras que del otro se ubicaron Yanina Zilli junto a Luana Fernández.

Durante la emisión de La noche de los ex (Telefe), se transmitió un fuerte cruce verbal en plena madrugada. Allí, Zilli se enfrentó con Cinzia y Danelik frente a todos los presentes, dejando a los demás concursantes sorprendidos y sin reacción alguna.

La exvedette decidió lanzar comentarios generales sobre los problemas que generan el ego y la soberbia, sin mencionar nombres. Esa actitud provocó la furia de Cinzia y Danelik, quienes no dudaron en responderle con frases cargadas de ironía y dureza.

"La soberbia y la envidia, eso ya nace, y el ego peor. Al que le cabe el poncho de soberbia y egocéntrica que se lo ponga", disparó Yanina Zilli a los gritos.

Cinzia no se quedó callada y contraatacó con dureza: "La fracasada ni te cuento. La payasada viene en la sangre. ¿O hay que hablar en las cámaras y no en la cara de los demás?", cuestionando directamente la forma en que Zilli se maneja dentro del reality.

La discusión se intensificó cuando Zilli decidió involucrar también a Danelik: "¿Que más viste afuera? A ver decí, quedaron dos protagonistas de la novela".

Con firmeza, Danelik respondió: "Me enorgullece que una artista tan grande me nombre. Prometí no ser desleal y no pienso hablar nada que Zilli dijo de toda la casa, prefiero guardármelo para mí sola porque tengo lealtad con un grupo que estuve".

Tras ese intercambio, Luana Fernández sumó más tensión en una conversación privada con Zilli. Allí, reforzó su postura en favor de Yanina: "Escuchá lo que dice. Danelik no sabes como te mira, se te ca.. de risa en la cara cuando Cinzia está hablando", expresó, alimentando aún más el conflicto.