Charlie y la Fábrica de Chocolate: el musical internacional que llega a Buenos Aires ya tiene protagonista

Willy Wonka es un genio excéntrico que transforma el chocolate en arte y la imaginación en su mayor poder. En esta versión, el personaje cobra nueva vida con el sello personal de Aristarán, que promete un Wonka moderno, divertido y lleno de matices.

La puesta combinará música en vivo, coreografías, humor y una escenografía que recreará la mítica fábrica de dulces con recursos tecnológicos de última generación.

Los productores adelantaron que Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show será una experiencia para toda la familia.

“Cada temporada elegimos títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias. No buscamos solo un espectáculo: queremos una experiencia llena de música, emoción y magia”, expresaron en el comunicado oficial.

La búsqueda del elenco infantil ya está en marcha. Será clave para seleccionar al joven Charlie Bucket y los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados que ingresarán al universo Wonka.

Con licencia de Music Theatre International (MTI), la obra se perfila como el gran estreno teatral familiar de 2026, con la impronta y calidad que caracterizan a las producciones de Ozono, MP y Los Rottemberg.