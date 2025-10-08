Charlie y la Fábrica de Chocolate: el musical internacional que llega a Buenos Aires ya tiene protagonista

El humorista y actor Agustín “Rada” Aristarán será el protagonista de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, la nueva superproducción teatral que llegará al Teatro Gran Rex en el invierno de 2026.
Tras su paso por Matilda, School of Rock y Chanta, Rada asume el desafío de interpretar a Willy Wonka, el mítico creador de la fábrica más famosa del cine y la literatura.
El musical está basado en la célebre novela de Roald Dahl y en la película que inmortalizó Johnny Depp. Desde su estreno en el West End de Londres en 2013, la obra ha recorrido escenarios de todo el mundo, incluyendo Broadway y una extensa gira por Estados Unidos.
Ahora llega a la Argentina con una producción de gran escala, a cargo del mismo equipo detrás de éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock.
Willy Wonka es un genio excéntrico que transforma el chocolate en arte y la imaginación en su mayor poder. En esta versión, el personaje cobra nueva vida con el sello personal de Aristarán, que promete un Wonka moderno, divertido y lleno de matices.
La puesta combinará música en vivo, coreografías, humor y una escenografía que recreará la mítica fábrica de dulces con recursos tecnológicos de última generación.
Los productores adelantaron que Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show será una experiencia para toda la familia.
“Cada temporada elegimos títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias. No buscamos solo un espectáculo: queremos una experiencia llena de música, emoción y magia”, expresaron en el comunicado oficial.
La búsqueda del elenco infantil ya está en marcha. Será clave para seleccionar al joven Charlie Bucket y los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados que ingresarán al universo Wonka.
Con licencia de Music Theatre International (MTI), la obra se perfila como el gran estreno teatral familiar de 2026, con la impronta y calidad que caracterizan a las producciones de Ozono, MP y Los Rottemberg.