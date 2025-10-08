Preocupación por el crecimiento de contagios de la variante "Frankenstein" y por la fuerte caída de la vacunación

El Instituto ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” analizó 119 muestras provenientes de 16 jurisdicciones del país y confirmó la expansión de XFG: tres de cada diez secuencias correspondieron a esta subvariante. El Ministerio de Salud aclaró que los porcentajes podrían variar a medida que se actualicen los reportes provinciales.

Otro dato preocupante: fuerte caída en la vacunación

vacunacion-covid

Mientras el virus gana terreno, la campaña de vacunación contra el Covid atraviesa una caída histórica. Entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre, se aplicaron apenas 6.438 dosis en todo el país, lo que equivale a 429 por día. La mitad de ellas se concentraron en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, mientras que en distritos como Santa Cruz, Neuquén o La Rioja no se alcanzaron ni diez aplicaciones en dos semanas.

El promedio diario de 2025, con 1.208 vacunas por día, ya mostraba un descenso pronunciado respecto de 2023, cuando se administraban más de 10.000 dosis diarias. En total, desde comienzos del año pasado ingresaron al país 13,7 millones de vacunas, pero solo se aplicaron 5,8 millones, según el Registro Federal de Salud Nominalizado (Nomivac).

Actualmente, el Estado continúa ofreciendo de manera gratuita dosis de Pfizer y Moderna, mientras que en el ámbito privado se comercializa la vacuna argentina ARVAC, basada en proteínas recombinantes.

El Boletín Epidemiológico Nacional también registró una leve suba en la positividad del SARS-CoV-2, mientras que enfermedades como la bronquiolitis, neumonía e influenza mostraron descensos. Además, se notificaron 18 nuevos casos de viruela símica (M-pox) en Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y, por primera vez, en Salta.