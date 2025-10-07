La brutal amenaza a la madre de Morena: "Dejá de hacer quilombo porque..."

"No sé quién habla de muchísimos kilos de droga en la investigación", desestimó la versiones que aseguran que el robo de droga fue de 400 kilos y elogió a la investigación: "Es para sacarse el sombrero". Sobre la cantidad de droga, sumó que "hay una teoría de entre 3 y 4 kilos de drogas que fueron robados".

En relación a Lara Gutiérrez, Sabrina señaló que "Lara no vendía droga pero dio otros indicios fundamentales que están cerca de Lara". Pero además, remarcó que "claramente el móvil del triple crimen fue la droga". "En esta etapa investigativa a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa que paguen hasta el último día de su vida presas las personas que hoy están presas, más los dos o tres que faltan".

También, evaluó que "están presos todos los que tienen que estar" aunque adelantó que "van a ir a buscar a más, pero ya extendiéndose un poquito en la línea del móvil". "Claramente, las personas que están detenidas colaboraron, lo cometieron, fueron los autores. Eso está avanzando y se está probando cada vez más", manifestó.

En cuanto a la detención de Víctor Sotacuro, el abogado expresó: "Esto va por cuenta mía como particular damnificado, que Sotacuro es mucho más que un remisero, Sotacuro estuvo en el lugar. Yo me animo a decir que es todo mentira la declaración de Sotacuro".