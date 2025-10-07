En vivo Radio La Red
Policiales
Amenazas
Femicidio
TRIPLE FEMICIDIO

La brutal amenaza a la madre de Morena: "Dejá de hacer quilombo porque..."

El abogado de la familia, Diego Storto, reveló que Sabrina, madre de la joven asesinada en Florencio Varela, pidió custodia federal tras recibir amenazas. Aseguró que “hay una persona que vio cosas que no tenía que ver”.

"La mamá de Morena aportó datos importantes", dijo el abogado de la familia de la joven asesinada. 
Jorge Capitanich opinó sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski y su insólita teoría generó polémica
Jorge Capitanich opinó sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski y su insólita teoría generó polémica. 

El letrado acompañó a Sabrina, madre de Morena, en su declaración ante la fiscalía donde contó que pidió "custodia federal en forma urgente para toda su familia". En declaraciones a A24, detalló que Sabrina "fue amenazada por alguien del barrio" que le dijo que "deje de hacer quilombo porque le va a pasar lo mismo a Jana", la hermana de 15 años de Morena.

Además, reveló que Sabrina aportó a la causa "datos importantes" y agregó que la mujer "relata todo el hecho desde un principio, desde cuando se fueron y aporta personas o testimonios de personas muy cercanas a los vínculos que tenía su hija y sus amigas".

TRIPLE CRIMEN NARCO: "AGOSTINA SERÍA LA AUTORA IDEOLÓGICA DEL ROBO DE DROGAS" - ABOGADO SOTACURO
Otra de la información que sumó fue "hay una persona que vio cosas que no tenía que ver, se las comentó a Lara y se desencadenó toda la tragedia", indicó Storto. Ante la repregunta de los periodistas de A24, indicó que en la declaración "se enlazó una charla que posiblemente nombre de alguna manera esta chica que acabás de decir", en alusión a Agostina, hermana mayor de Lara, apuntada en la investigación como quien habría planificado el robo de la cocaína a la banda de 'Pequeño J'.

"No sé quién habla de muchísimos kilos de droga en la investigación", desestimó la versiones que aseguran que el robo de droga fue de 400 kilos y elogió a la investigación: "Es para sacarse el sombrero". Sobre la cantidad de droga, sumó que "hay una teoría de entre 3 y 4 kilos de drogas que fueron robados".

En relación a Lara Gutiérrez, Sabrina señaló que "Lara no vendía droga pero dio otros indicios fundamentales que están cerca de Lara". Pero además, remarcó que "claramente el móvil del triple crimen fue la droga". "En esta etapa investigativa a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa que paguen hasta el último día de su vida presas las personas que hoy están presas, más los dos o tres que faltan".

También, evaluó que "están presos todos los que tienen que estar" aunque adelantó que "van a ir a buscar a más, pero ya extendiéndose un poquito en la línea del móvil". "Claramente, las personas que están detenidas colaboraron, lo cometieron, fueron los autores. Eso está avanzando y se está probando cada vez más", manifestó.

En cuanto a la detención de Víctor Sotacuro, el abogado expresó: "Esto va por cuenta mía como particular damnificado, que Sotacuro es mucho más que un remisero, Sotacuro estuvo en el lugar. Yo me animo a decir que es todo mentira la declaración de Sotacuro".

