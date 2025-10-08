Tenso cruce en Diputados: Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó

El cruce repercutió en el recinto

El conflicto se trasladó al recinto apenas iniciada la sesión, en la que la oposición logró reunir el quórum para debatir los DNU, el Presupuesto, temas vinculados a discapacidad y distintos pedidos de informes. El diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, tomó la palabra y respaldó la versión de Manes: "Nuestro bloque celebra junto con el resto de los bloques que hemos convocado a esta sesión que hayamos alcanzado el quórum. ¿Por qué decimos esto? Porque no es gracioso que quien lleva la presídium de esta Cámara ande por los pasillos diciéndole a los diputados 'Rogá que no haya quórum, porque hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos' y se lo dijo al diputado Manes".

Y apuntó directamente contra Menem: "Lo que se dice en los pasillos se dice en la banca y lo que se dice en la banca después se tiene que sostener, aunque usted se haga ahora el distraído. Usted no lleva el presídium de este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede. Se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos".

Juliano cerró su intervención con un mensaje desafiante: "Si usted cree que todos van a entrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo porque hoy venimos a abrir las puertas del Congreso para sancionar la Ley de DNU, para denominar a la defensora de los niños y adolescentes, aunque a usted le pese".

Sin embargo, la diputada libertaria Nadia Márquez salió en defensa de Menem y negó los dichos de Manes y Juliano. "Para que el diputado Juliano deje de soñar, estuve yo presente cuando usted saludó al diputado Manes en el pasillo junto a otros diputados. El diputado Manes después me saludó a mí 'Gracias. Hola, cómo estás'. Fue solo eso. Dejen de mentir porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada", aseguró.

Y lanzó una ironía: "No sea mentiroso, no sea caradura diputado Juliano. Estuvimos ahí saludando dos segundos. No sé cómo le puede haber dicho usted (por Martín Menem) tantas cosas en tan poco tiempo adelante mío, salvo que sea ventrílocuo... Creo que esas facultades hasta ahora no las tiene".

La ampliación de Manes

"Yo entro al recinto... Voy por el pasillo hacia la Cámara y me saluda Menem. Es raro porque nunca saludamos, nunca nos cruzamos y me dice al oído 'Facundo hay una operación en marcha contra vos, te van a destrozar, esta tarde empieza con todo'. Y le digo 'por qué'. Entonces me dice 'para vincularte con (Fred) Machado'", relató en LN+.

Facundo Manes - FOTO LA VOZ.png

Según su versión, respondió: "'Yo no tengo nada que ver con Machado, frenala'. Y él me dice 'no tengamos quórum, que no haya quórum así se calman las aguas'. Fue eso básicamente".

Y concluyó: "Fue un aviso de que se venía un ataque contra mí para vincularme con Machado. El que tiene que explicar a Machado es el Presidente de la Nación que comparte abogado. El que tiene que explicar a Machado es (José Luis) Espert que recibió en su cuenta privada un aporte de Machado. Yo no tengo que explicar nada".