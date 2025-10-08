En vivo Radio La Red
Luisana Lopilato
Netflix
THRILLER

Luisana Lopilato se luce en Netflix con la película argentina de suspenso que causa furor

El regreso de Luisana Lopilato en Netflix sorprende a los fans con una historia que cierra una trilogía marcada por el suspenso y la redención.

Luisana Lopilato vuelve a ocupar el centro de la escena en Netflix con una película que redefine su carrera y consolida una saga que dejó huella en el cine argentino. Con "Pipa", la actriz cierra una trilogía que comenzó con "Perdida" (2018) y continuó con "La Corazonada" (2020). Este film, disponible en la plataforma, combina drama, acción y misterio en una historia donde el pasado vuelve con fuerza.

La producción, dirigida por Alejandro Montiel e inspirada en las novelas policiales de Florencia Etcheves, marca el regreso de un personaje que ya forma parte del imaginario de los thrillers nacionales: Manuela "Pipa" Pelari, interpretada por Lopilato con una madurez emocional que sorprende incluso a quienes siguieron toda la saga.

De qué trata "Pipa" en Netflix

En Pipa, Luisana Lopilato vuelve a encarnar a una mujer quebrada por su historia. Después de haber renunciado a la fuerza policial y de haber enfrentado los fantasmas de Perdida y La Corazonada, su personaje se aleja de Buenos Aires y se instala en La Quebrada, un remoto pueblo del norte argentino. Allí busca refugio, paz y una nueva vida junto a su tía Alicia Pelari, interpretada con gran fuerza por Inés Estévez.

Sin embargo, la calma se rompe cuando el cuerpo sin vida de una joven aparece en la zona. El hallazgo no solo sacude a la comunidad sino que arrastra nuevamente a Pipa a un universo de corrupción, poder y secretos que creía haber dejado atrás. Desde ese instante, el thriller se transforma en una espiral de tensión, donde la justicia y la venganza parecen confundirse a cada paso.

El gran acierto de Pipa radica en su tono íntimo y emocional. Luisana Lopilato muestra una faceta mucho más introspectiva: su personaje ya no busca resolver casos, sino redimirse a sí misma. La película profundiza en sus dilemas morales, sus heridas y el peso del pasado.

El elenco con Luisana Lopilato

  • Luisana Lopilato
  • Mauricio Paniagua
  • Inés Estévez
  • Ariel Staltari
  • Paulina García
  • Malena Narvay
  • Aquiles Casabella
  • Benjamín del Cerro
  • Santiago Artemis
  • Laura González
El cierre de la trilogía con "Pipa" en Netflix

La trilogía que culmina con Pipa representa uno de los proyectos más ambiciosos del cine argentino reciente en Netflix. Desde Perdida hasta esta última entrega, la historia de Manuela Pelari recorrió distintas etapas: la investigadora obsesiva, la caída en desgracia y finalmente la mujer que busca perdón.

El recorrido del personaje refleja una evolución poco habitual en producciones locales. Cada película muestra una mirada distinta sobre la justicia y la verdad. Mientras Perdida se centraba en la búsqueda de una amiga desaparecida, La Corazonada exploraba los límites éticos de la policía. En Pipa, en cambio, el foco está en el abandono, la memoria y el precio de la supervivencia.

El resultado es un cierre circular, donde todos los hilos narrativos convergen en una misma pregunta: ¿es posible escapar del pasado?

Luisana Lopilato arrasa en Netflix con "Pipa"

Con Pipa, Luisana Lopilato confirma su crecimiento como actriz. Alejada de los papeles románticos o de comedia que la hicieron popular, demuestra una versatilidad que la posiciona como una de las intérpretes más completas del país.

Su trabajo en esta película transmite vulnerabilidad y fuerza a partes iguales. Lopilato logra que el público empatice con una mujer que ha perdido casi todo, pero que aún conserva el impulso de luchar por lo que cree justo.

Su transformación física y emocional se refleja en cada escena: desde la mirada cansada hasta los silencios prolongados que expresan más que cualquier diálogo. No se trata solo de una actuación convincente, sino de una interpretación madura y arriesgada.

El impacto de la película argentina en Netflix

Desde su estreno, Pipa se mantuvo entre las producciones más vistas de Netflix en Argentina, superando incluso a varios lanzamientos internacionales. El fenómeno no se explica solo por el nombre de Lopilato, sino por la conexión emocional que la historia logró establecer con el público.

El cine argentino encontró en la plataforma una nueva forma de llegar a las audiencias globales. A través de títulos como Pipa, las producciones nacionales demuestran que pueden competir en calidad y narrativa con los grandes estudios.

Los espectadores destacaron especialmente la ambientación, la fotografía y el ritmo del film, que logra mantener la tensión hasta el último minuto. La recepción positiva consolidó a Luisana Lopilato en Netflix como una marca por sí misma dentro del catálogo de la plataforma.

Tráiler de "Pipa" en Netflix

