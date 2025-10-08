El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de aparecer sin vida dentro de un aljibe.

La Fiscalía a cargo de Emilce Reynoso y Sergio Salisky, junto con la Policía de Entre Ríos, desplegó operativos en zonas rurales y entrevistó a vecinos que aportaron datos relevantes para reconstruir los últimos movimientos de la joven.

La pista que condujo al único detenido: “Pino”

Las declaraciones de algunos testigos apuntaron hacia un vecino del pueblo conocido como “Pino”, quien habría mantenido comunicación telefónica con Daiana la noche de su desaparición. Esta pista motivó un allanamiento el lunes en un galpón ubicado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, propiedad alquilada por el sospechoso.

El operativo, encabezado por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Reynoso, se tornó tenso cuando el acusado intentó resistirse con un arma de fuego. Finalmente, fue reducido y detenido como principal sospechoso.

En el lugar se secuestraron teléfonos celulares, armas de fuego y otros elementos de interés para la causa. Los peritos trabajan sobre el material incautado para determinar si guarda relación directa con el crimen.

El hallazgo del cuerpo de Daiana en un aljibe

Lugar donde encontraron a Daiana Mendieta El cuerpo de Daiana Mendieta apareció en un aljibe.

La búsqueda de Daiana culminó el martes por la tarde con un hallazgo desgarrador: el cuerpo de la joven fue encontrado en un aljibe ubicado en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12.

Efectivos de la División Científica y el cuerpo forense de la Policía de Entre Ríos desplegaron un operativo para preservar la escena y recolectar pruebas. Aunque la autopsia todavía no fue dada a conocer de manera oficial, los investigadores confirmaron que la joven había sufrido violencia previa a su muerte.

El vínculo entre Daiana y el acusado, bajo investigación

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer cuál era la relación entre Daiana y “Pino”. El jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, explicó que no existía un vínculo familiar ni se lo consideraba alguien cercano a la joven.

“Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existía algún vínculo previo. Por ahora, no podemos confirmarlo”, precisó Silva.

La resistencia armada del detenido y las pruebas recolectadas alimentan la sospecha de que podría tratarse de un femicidio con premeditación. Sin embargo, los fiscales mantienen reserva sobre los detalles hasta contar con los resultados de los peritajes forenses y de los teléfonos secuestrados.

El último posteo que genera interrogantes

Posteo Daiana Mendieta

El posteo de Instagram de Daiana se convirtió en un elemento simbólico de la causa. Publicado el sábado al mediodía, mostraba una imagen sonriente de la joven acompañada por una frase enigmática y la canción “Please Me” de Maxi Trusso.

Para los investigadores, ese mensaje no constituye una prueba directa, pero podría aportar indicios sobre el estado emocional de Daiana en las horas previas a su desaparición. La familia, en cambio, lo interpretó como una alerta de que algo no estaba bien.

Un pueblo conmocionado

El crimen de Daiana Mendieta sacudió a la pequeña localidad de Gobernador Mansilla, donde los vecinos realizaron marchas espontáneas exigiendo justicia y mayor seguridad.

“No podemos creer que algo así haya pasado acá. Todos conocemos a todos”, expresó una vecina durante una vigilia con velas frente a la plaza principal.

La noticia también generó repercusión en las redes sociales, donde usuarios compartieron el último posteo de Daiana con mensajes de indignación y pedidos de justicia.

Próximos pasos judiciales

La Fiscalía de Rosario del Tala continúa reuniendo pruebas periciales y testimoniales. Se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían revelar mensajes, llamadas o ubicaciones clave para esclarecer el crimen.

Mientras tanto, el detenido permanece alojado en una unidad policial bajo estricta custodia, acusado provisoriamente de homicidio agravado. Las autoridades no descartan la posibilidad de que surjan nuevas imputaciones o cómplices en el caso.