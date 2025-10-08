Daniela Celis reveló las duras secuelas que enfrenta Thiago Medina tras la larga internación

En tanto, contó que se comunica con sus dos hijas por videollamadas: "Hacemos videollamada con las nenas todos los días, las ve desde el celu pero están los tres muy anciosos y quieren verse. Ya falta poquito para el alta y ahí va a ser ese reencuentro y abrazo que se deben los tres".

Sobre la larga recuperación que le espera al joven, Daniela Celis explicó: “Es un tema, estuvo bastante tiempo en coma inducido. Hay que esperar que se recupere y tenga el alta, que camine bien y le saquen los sueros y todo lo que tiene. Está con kinesiología, es todo de a poquito de vuelta, aprender a levantar los brazos y a pararse solo".

"Fue un milagro, los médicos me decían no podemos entender la evolución en tan poco tiempo y que esté hablando con nosotros. La fe se unió, hicimos la fuerza y se logró", concluyó feliz Daniela sobre la recuperación de Thiago.

En tanto, en las últimas novedades de la salud de Thiago Medina difundidas desde su cuenta en Instagram el martes 8 de octubre, Daniela Celis precisó: "Sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral".

El gran sueño que Thiago Medina quiere cumplir tras superar la internación

Daniela Celis reveló el sueño que quiere lograr Thiago Medina una vez que supere su larga internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega ubicado en Moreno.

La ex participante del reality Gran Hermano contó en charla con el programa Cortá por Lozano (Telefe) qué le expresó el padre de sus hijas Laia y Aimé de cara al futuro.

“Dijo: 'La vida ahora cambió. Yo quiero estudiar, yo quiero ser arquitecto'. Son 7 años. Está leyendo mucho. Él está muy bien de ánimo”, remarcó emocionada Pestañela.

Cuando Juariu le consultó si Thiago recordaba algo cuando estuvo en terapia intensiva, Daniela Celis admitió qué le dijo: "Tuvo muchos sueños esas dos semanas que estuvo dormido, dijo que no paró de soñar, algunas cosas lindas y otras no tan lindas, pero por ahora no las cuenta”.