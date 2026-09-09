En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Trends

Chicos que levantan peso y se vuelven virales: la nueva frontera entre deporte, redes y exposición

El video de Lucy Milgrim, una nena de 10 años que levantó 82 kilos, abrió una conversación sobre el auge del entrenamiento de fuerza infantil y el rol de las familias, las marcas y las plataformas.

Banner Seguinos en google DESK
Lucy Milgrim

Lucy Milgrim, una nena de 10 años que levantó 82 kilos.

Una nena de 10 años, una barra cargada y un levantamiento que dura apenas unos segundos alcanzaron para disparar una conversación mucho más grande que el récord en sí. Lucy Milgrim, de Long Island, Nueva York, se volvió viral después de levantar 82 kilos en peso muerto, una marca que equivale a más de tres veces su peso corporal, estimado en alrededor de 26 kilos.

Leé también Por qué puede ser peligroso afeitarse la zona genital antes del sexo
El urólogo Mauro Carrillo advirtió sobre los riesgos de afeitarse la zona genital poco antes de mantener relaciones sexuales.

El video superó los 67 millones de reproducciones y puso en agenda un fenómeno que ya no parece excepcional: chicos y chicas que entrenan fuerza, compiten en disciplinas como powerlifting o crossfit y construyen audiencias enormes en redes sociales, muchas veces con sus padres detrás de la administración de las cuentas.

El caso fue analizado por Tomás Balmaceda en Infobae al Mediodía, donde remarcó que la viralización no depende necesariamente de tener una comunidad gigantesca de base. Lucy reúne cerca de 230.000 seguidores entre Instagram y TikTok, pero una sola publicación alcanzó una escala global.

Quién es Lucy Milgrim y por qué su caso llamó la atención

Lucy empezó a ir al gimnasio con su papá cuando tenía ocho años. Con el tiempo, esa rutina derivó en entrenamientos más específicos y luego en competencias de levantamiento de potencia. Su madre es nutricionista y, según se contó, ambos padres participan en la gestión de su presencia online. La nena, en cambio, no tiene celular propio.

Además de su vida deportiva, continúa yendo al colegio y mantiene actividades acordes a su edad. Ese punto es clave para entender la tensión que rodea al fenómeno: no se trata solo de una menor que practica una disciplina que disfruta, sino de una infancia que también se desarrolla frente a una audiencia masiva.

La exposición ya tuvo consecuencias comerciales. Lucy cuenta con un patrocinador, algo que muestra cómo el rendimiento deportivo, la estética del esfuerzo y la lógica de las plataformas pueden transformarse rápidamente en una oportunidad para marcas.

Una tendencia que crece más allá de un video viral

El nombre de Lucy no aparece aislado. Balmaceda mencionó también a Winter y Sky Duuck, dos hermanas de siete y cuatro años que practican crossfit y cuyos entrenamientos circulan en redes. Las niñas participaron incluso de una acción comercial durante el Super Bowl y ya tienen acuerdos con marcas.

El crecimiento también se refleja en el circuito competitivo. Según se señaló, USA Powerlifting pasó de contar con alrededor de diez menores de 13 años en sus torneos a registrar 65 durante 2026. Para el año siguiente, la organización anunció 120 cupos para esa categoría.

La escena, entonces, ya no ocurre únicamente en TikTok o Instagram. Lo que se ve en los videos empieza a tener correlato en competencias, inscripciones y comunidades deportivas que incorporan cada vez más chicos a disciplinas tradicionalmente asociadas con adultos.

Entrenar, jugar y exponerse: dónde aparece el debate

Una de las diferencias centrales está en cómo se organiza la actividad. En el juego, un chico corre, trepa, empuja o salta sin que la fuerza sea el objetivo principal. En un entrenamiento planificado aparecen cargas, series, repeticiones y metas progresivas. Esa frontera vuelve más complejo el debate cuando los protagonistas son menores.

Balmaceda aclaró que no buscaba hacer una evaluación médica sobre si estos ejercicios son o no adecuados a esa edad, y planteó que para esa dimensión hacen falta especialistas en deporte, salud y nutrición. El foco, en cambio, estuvo puesto en la exposición y en el modo en que las redes amplifican una práctica infantil.

Ahí aparece uno de los grandes cambios respecto de otras épocas. Antes, un chico destacado en un club era conocido por entrenadores, familiares y compañeros. Hoy, una competencia puede convertirse en un contenido visto por millones de personas desconocidas, con comentarios, expectativas y miradas difíciles de controlar.

El caso de Lucy Milgrim abre una pregunta que va más allá de los 82 kilos: qué pasa cuando el rendimiento de un niño se mide al mismo tiempo en marcas deportivas, reproducciones, seguidores y acuerdos comerciales. Entre el entusiasmo por el deporte y la lógica de la viralidad, la tendencia deja una discusión abierta sobre infancia, acompañamiento adulto y límites de la exposición online.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina del momento y dura 98 minutos
Amor, infidelidad y perdón: cómo es la historia entre Cande Vetrano y Andrés Gil
El TRUCO casero de un ingeniero químico para eliminar manchas y sarro de la casa

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar