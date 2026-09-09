Chicos que levantan peso y se vuelven virales: la nueva frontera entre deporte, redes y exposición

Además de su vida deportiva, continúa yendo al colegio y mantiene actividades acordes a su edad. Ese punto es clave para entender la tensión que rodea al fenómeno: no se trata solo de una menor que practica una disciplina que disfruta, sino de una infancia que también se desarrolla frente a una audiencia masiva.

La exposición ya tuvo consecuencias comerciales. Lucy cuenta con un patrocinador, algo que muestra cómo el rendimiento deportivo, la estética del esfuerzo y la lógica de las plataformas pueden transformarse rápidamente en una oportunidad para marcas.

Una tendencia que crece más allá de un video viral

El nombre de Lucy no aparece aislado. Balmaceda mencionó también a Winter y Sky Duuck, dos hermanas de siete y cuatro años que practican crossfit y cuyos entrenamientos circulan en redes. Las niñas participaron incluso de una acción comercial durante el Super Bowl y ya tienen acuerdos con marcas.

El crecimiento también se refleja en el circuito competitivo. Según se señaló, USA Powerlifting pasó de contar con alrededor de diez menores de 13 años en sus torneos a registrar 65 durante 2026. Para el año siguiente, la organización anunció 120 cupos para esa categoría.

La escena, entonces, ya no ocurre únicamente en TikTok o Instagram. Lo que se ve en los videos empieza a tener correlato en competencias, inscripciones y comunidades deportivas que incorporan cada vez más chicos a disciplinas tradicionalmente asociadas con adultos.

Entrenar, jugar y exponerse: dónde aparece el debate

Una de las diferencias centrales está en cómo se organiza la actividad. En el juego, un chico corre, trepa, empuja o salta sin que la fuerza sea el objetivo principal. En un entrenamiento planificado aparecen cargas, series, repeticiones y metas progresivas. Esa frontera vuelve más complejo el debate cuando los protagonistas son menores.

Balmaceda aclaró que no buscaba hacer una evaluación médica sobre si estos ejercicios son o no adecuados a esa edad, y planteó que para esa dimensión hacen falta especialistas en deporte, salud y nutrición. El foco, en cambio, estuvo puesto en la exposición y en el modo en que las redes amplifican una práctica infantil.

Ahí aparece uno de los grandes cambios respecto de otras épocas. Antes, un chico destacado en un club era conocido por entrenadores, familiares y compañeros. Hoy, una competencia puede convertirse en un contenido visto por millones de personas desconocidas, con comentarios, expectativas y miradas difíciles de controlar.

El caso de Lucy Milgrim abre una pregunta que va más allá de los 82 kilos: qué pasa cuando el rendimiento de un niño se mide al mismo tiempo en marcas deportivas, reproducciones, seguidores y acuerdos comerciales. Entre el entusiasmo por el deporte y la lógica de la viralidad, la tendencia deja una discusión abierta sobre infancia, acompañamiento adulto y límites de la exposición online.