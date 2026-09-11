Trump conmemoró el 25° aniversario del 11S y defendió la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el país nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001 y aprovechó la conmemoración del 25° aniversario para respaldar la guerra que mantiene contra Irán.
El presidente de Estados Unidos participó de un homenaje en el Pentágono por los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante su discurso, reafirmó la ofensiva contra Irán y aseguró que la República Islámica no accederá a armas nucleares.
El presidente de Estados Unidos participó de un homenaje en el Pentágono por los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001. (Foto: Reuters)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el país nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001 y aprovechó la conmemoración del 25° aniversario para respaldar la guerra que mantiene contra Irán.
Durante una ceremonia realizada en el Pentágono, el mandatario aseguró que Washington continuará actuando para impedir que Teherán desarrolle armamento nuclear.
“Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear”, expresó.
Trump eligió participar de los actos en la sede del Departamento de Defensa en lugar de asistir a la conmemoración realizada en la Zona Cero de Manhattan. En ese acto estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, todos los expresidentes estadounidenses que continúan con vida y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
Durante su discurso, el líder republicano sostuvo que Estados Unidos no puede olvidar “aquel momento de inmensa y horrible maldad” ocurrido hace 25 años, aunque también destacó la reacción del país frente a los ataques.
“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres (de las víctimas) hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy”, afirmó.
Además, justificó la continuidad de las acciones militares impulsadas por su administración: “No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”, sostuvo.
Los atentados perpetrados por Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono dejaron cerca de 3.000 muertos y dieron origen a la denominada “guerra contra el terrorismo”, además de la posterior invasión estadounidense a Afganistán.
Durante el mismo acto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la estrategia militar de Washington y aseguró que la presión económica sobre Irán continúa en aumento. Según indicó, Estados Unidos mantiene el control del estrecho de Ormuz pese a la escalada del conflicto.
“Todavía hay enemigos que nos odian. Cada día, los enemigos conspiran para doblegar nuestro poderío y matar a nuestros ciudadanos”, afirmó Hegseth.
Entre esos adversarios mencionó a “terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país”.
Y agregó: “En los últimos seis meses, hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo”, en referencia a Irán.
Estados Unidos lleva más de seis meses de conflicto con Irán sin haber alcanzado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás.
La guerra también comenzó a generar consecuencias políticas internas para los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre, debido al aumento del precio de los combustibles provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
El enfrentamiento se expandió además a otros puntos de la región, con ataques de represalia iraníes contra países vecinos del Golfo y acciones de los hutíes, aliados de Teherán, contra Arabia Saudita.