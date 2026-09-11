Trump conmemoró el 25° aniversario del 11S y defendió la guerra contra Irán

Durante su discurso, el líder republicano sostuvo que Estados Unidos no puede olvidar “aquel momento de inmensa y horrible maldad” ocurrido hace 25 años, aunque también destacó la reacción del país frente a los ataques.

“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres (de las víctimas) hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy”, afirmó.

El mandatario aseguró que Washington continuará actuando para impedir que Teherán desarrolle armamento nuclear. (Foto: Reuters)

Además, justificó la continuidad de las acciones militares impulsadas por su administración: “No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”, sostuvo.

Los atentados perpetrados por Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono dejaron cerca de 3.000 muertos y dieron origen a la denominada “guerra contra el terrorismo”, además de la posterior invasión estadounidense a Afganistán.

El respaldo del Pentágono

Durante el mismo acto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la estrategia militar de Washington y aseguró que la presión económica sobre Irán continúa en aumento. Según indicó, Estados Unidos mantiene el control del estrecho de Ormuz pese a la escalada del conflicto.

“Todavía hay enemigos que nos odian. Cada día, los enemigos conspiran para doblegar nuestro poderío y matar a nuestros ciudadanos”, afirmó Hegseth.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la estrategia militar de Washington y aseguró que la presión económica sobre Irán continúa en aumento. (Foto: Reuters)

Entre esos adversarios mencionó a “terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país”.

Y agregó: “En los últimos seis meses, hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo”, en referencia a Irán.

La guerra contra Irán

Estados Unidos lleva más de seis meses de conflicto con Irán sin haber alcanzado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás.

La guerra también comenzó a generar consecuencias políticas internas para los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre, debido al aumento del precio de los combustibles provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El enfrentamiento se expandió además a otros puntos de la región, con ataques de represalia iraníes contra países vecinos del Golfo y acciones de los hutíes, aliados de Teherán, contra Arabia Saudita.