¡Guerra total! Elina Costantini salió al cruce de Yanina Latorre con una durísima frase: “Jamás crucé...”

Ante la consulta del periodista, Elina Costantini se limitó a responderle con evasivas. "Hola querido mío. Te juro no sé ahora lo que se está inventando", comenzó su mensaje vía WhatsApp.

"Te contesto sólo a vos porque somos amigos pero no conozco en prensa a esa mujer, jamás crucé una palabra con ella", deslizó manteniendo su postura de ningunear a Yanina Latorre, a quien detesta por el sólo hecho de haberse manifestado en contra de ella por pretender que Teresa, exmujer de Eduardo Costantini, deje de usar el apellido de casada que lleva hace varias décadas.

Al tiempo que concluyó en su escueto mensaje: "Estoy todo el día trabajando en mi exhibición de Frida Khalo y SAC. Tenés que venir. Abrazo. Los quiero. Besos a todos menos a Adrián jajaja", concluyó intentando mostrarse graciosa.

De qué manera Yanina Latorre desenmascaró a Elina Costantini

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Elina Costantini volvió a generar repercusión luego de la gala benéfica en la que ambas coincidieron. Tras contar públicamente el cruce que protagonizaron, la conductora de Sálvese quien pueda retomó el tema y compartió distintas versiones que, según aseguró, comenzó a recibir de personas que conocen a la empresaria.

Durante el programa de América TV, Yanina cuestionó fuertemente la imagen pública de Elina y expresó una opinión personal sobre su personalidad. "Parece que esta chica divina, etérea, modelo, que camina y quiere ser la reencarnación de Frida Kahlo en la Argentina, es mala y oscura", manifestó.

La conductora también se refirió al conflicto entre Eduardo Costantini y Teresa Costantini. Al explicar por qué tomó partido por Teresa, sostuvo que le parecía injustificado el pedido relacionado con el apellido y la nulidad del matrimonio. A partir de allí, relató una serie de situaciones que, según dijo, le fueron contadas y que involucrarían al entorno del empresario.

En ese marco, Yanina hizo además afirmaciones sobre el funcionamiento del Malba. Según su versión, Elina habría desplazado a una persona vinculada al manejo de la institución y actualmente tendría diferencias con Bettina Bulgheroni, vicepresidenta del museo. "Ella está manejando el Malba como si fuera el vestidor de la casa y el Malba es uno de los museos más importantes de Latinoamérica", sostuvo.

La conductora también aseguró que Rodrigo Moura, especialista brasileño en arte, habría sido convocado para trabajar en una muestra relacionada con Frida Kahlo y que posteriormente habría sido despedido luego de brindar una entrevista en la que contó cuál era su participación.

Otro de los relatos que Yanina presentó como una versión que recibió estuvo relacionado con el matrimonio de Eduardo Costantini y Elina. Según afirmó, el empresario habría descubierto que numerosos contactos de su teléfono estaban eliminados o bloqueados. "En ese momento, él la deja. Ella le rogó, se arrastró y volvieron", aseguró.

Sobre el episodio que originó la polémica, Yanina afirmó que Elina habría intentado impedir su presencia en la gala. "Ella me quiso bajar de esa gala", contó, aunque aclaró que los organizadores eran amigos íntimos suyos y finalmente permaneció invitada.

Por último, Nico Peralta sumó otra acusación al relato y aseguró que existiría una supuesta "lista negra de periodistas" vinculada a Elina. El periodista también contó una versión sobre una negociación con la revista Caras y un supuesto pedido relacionado con las notas publicadas sobre Teresa Costantini y su apellido.