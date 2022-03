Chocó contra su ex novia y la respuesta de ella fue lapidaria

Allí fue cuando los usuarios de la red comenzaron a preguntarle qué había pasado y a contar historias de accidentes. De esa manera Alexis se volvió viral y su publicación tuvo mas de 246 mil me gusta y al menos 1400 comentarios.

“Y volvieron?”, “¿Quién seguía a quién?, “Ponele que fue accidente”, fueron algunos de los dichos de los internautas.

Pero la historia no termina ahí, ya que otra de las personas que se encargo de comentar el tuit fue Macarena, la ex del joven, a quien Alexis chocó con su moto.

“Decí que chocamos nomas, peor hubiese sido volver”, manifestó la chica, a lo que otra replicó con un “Pará amiga el daño del auto se repara pero lo que acabas de hacer?”.

“Se me ocurrió ponerle eso, fue lo primero que me salió. Yo venía en moto con mi hermana. Veníamos de entregar una vianda. Yo era la que manejaba la moto. No se qué quiso hacer él, que terminamos todos en el piso. Al principio no nos dimos cuenta quién era y cuando lo vimos yo primero lo quise matar, pero después terminamos riéndonos”, contó la joven de 23 años.

El accidente fue sobre la calle Vélez Sarsfield, de Resistencia. “Mi hermana y Alexis son los que van a arreglar el tema de los papeles. Lo que pasó lo guardo como una anécdota graciosa. Cuando llegué a mi casa se lo conté a mis abuelas Ana y Betty y nos reímos mucho”.