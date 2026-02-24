Mousse de chocolate: la sencilla y exquisita receta de Paulina Cocina, con un ingrediente inesperado

Un detalle técnico importante que menciona Paulina es que, si la mezcla ofrece resistencia o cuesta integrarla, se debe añadir agua de forma gradual. En su experiencia, suele ser necesario agregar entre dos y seis cucharadas de agua, aproximadamente, hasta lograr una textura cremosa y homogénea.

El resultado final

Lo más destacado de esta preparación es la integración total de sus componentes. Según la cocinera, llega un punto en el proceso en el que el sabor y la presencia del huevo duro desaparecen por completo en el paladar.

El postre final logra un intenso “gusto a chocolate posta”, según Paulina, lo que permite disfrutar de una opción dulce, nutritiva y alta en proteínas sin notar que el ingrediente base es, originalmente, un huevo cocido.