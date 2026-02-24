En vivo Radio La Red
Chocolate
Cocina
Cocina

Mousse de chocolate: la sencilla y exquisita receta de Paulina Cocina, con un ingrediente inesperado

La creadora de contenido compartió una versión diferente de este postre emblemático y tentador.

El mousse de chocolate siempre es una opción tentadora. La popular creadora de contenido gastronómico Paulina Cocina compartió la sorprendente receta de este postre, a base de huevo, para preparar en casa en simples pasos.

Esta original propuesta está especialmente orientada a quienes siguen una alimentación funcional, como los “gym bros” o nutricionistas, debido a su alto valor proteico. El ingrediente que define la estructura del postre son los dos huevos duros, que se transforman completamente durante el proceso.

Ingredientes necesarios

Para esta preparación se requieren elementos simples que suelen estar presentes en una dieta saludable:

  • 2 huevos duros

  • 1 cucharada generosa de pasta de maní

  • Esencia de vainilla

  • Endulzante a gusto

  • 3 cucharadas colmadas de cacao

Paso a paso de la preparación

Embed

El procedimiento consiste en colocar todos los ingredientes juntos y triturarlos hasta alcanzar la consistencia deseada.

Un detalle técnico importante que menciona Paulina es que, si la mezcla ofrece resistencia o cuesta integrarla, se debe añadir agua de forma gradual. En su experiencia, suele ser necesario agregar entre dos y seis cucharadas de agua, aproximadamente, hasta lograr una textura cremosa y homogénea.

El resultado final

Lo más destacado de esta preparación es la integración total de sus componentes. Según la cocinera, llega un punto en el proceso en el que el sabor y la presencia del huevo duro desaparecen por completo en el paladar.

El postre final logra un intenso “gusto a chocolate posta”, según Paulina, lo que permite disfrutar de una opción dulce, nutritiva y alta en proteínas sin notar que el ingrediente base es, originalmente, un huevo cocido.

