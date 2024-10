Ciberataques: el error que compromete la seguridad de tus contraseñas y cómo proteger tus cuentas

Entre los errores más comunes al crear contraseñas, se encuentran

Usar nombres propios o fechas fáciles de asociar, como cumpleaños o aniversarios.

o fechas fáciles de asociar, como cumpleaños o aniversarios. Crear secuencias numéricas predecibles, como "123456" o "987654".

predecibles, como "123456" o "987654". Cambiar contraseñas de manera mínima, manteniendo la estructura básica de la clave anterior.

Los ciberdelincuentes, mediante herramientas automatizadas, pueden identificar patrones y secuencias repetitivas, lo que facilita el acceso no autorizado a las cuentas. Por eso, el NIST sugiere abandonar la rigidez de las combinaciones tradicionales que incluyen letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales de manera obligatoria, ya que, aunque pueden parecer complejas, suelen resultar en patrones fácilmente descifrables.

Diseño sin título (24).jpg Descubrí por qué cambiar frecuentemente tu contraseña podría ser peligroso.

Qué no debe contener una contraseña

El NIST destaca que las contraseñas no deben depender de la combinación rígida de letras, números y símbolos si esta no resulta en una clave verdaderamente aleatoria y difícil de predecir. De hecho, las contraseñas más seguras son aquellas que no contienen información personal ni siguen patrones reconocibles.

Además, el instituto también ha sugerido eliminar el uso de preguntas de seguridad como método de recuperación de cuentas. Estas preguntas, que a menudo contienen respuestas fáciles de adivinar (como "¿Cuál es el nombre de tu primera mascota?" o "¿Dónde naciste?"), pueden ser explotadas por atacantes que logren obtener información personal disponible en redes sociales.

En lugar de confiar en preguntas de seguridad, el NIST recomienda utilizar autenticación multifactor (MFA), un método que añade una segunda capa de verificación, como un código enviado al teléfono móvil o un dispositivo físico que autentique la identidad del usuario.

Cómo crear contraseñas seguras y efectivas

Usar combinaciones aleatorias

Evitar el uso de datos personales

No reutilices contraseñas

Gestores de contraseñas

Autenticación multifactor

Diseño sin título (25).jpg Contraseñas seguras: el error fatal que todos cometen y cómo proteger tus cuentas.

Cuándo cambiar tu contraseña

Uno de los puntos clave que el NIST ha destacado es que las contraseñas no deberían cambiarse de forma rutinaria, sino únicamente cuando haya evidencia de un compromiso de seguridad. Cambiar las contraseñas constantemente, sin necesidad real, puede llevar a una falsa sensación de seguridad y a la creación de contraseñas débiles.

Consejos finales para una mejor seguridad digital

La gestión de contraseñas debe ser solo una parte de un enfoque integral de ciberseguridad. Además de las recomendaciones mencionadas, es importante estar siempre alerta ante intentos de phishing (suplantación de identidad) y otras tácticas que los hackers utilizan para obtener tus datos. Mantener tus dispositivos actualizados, evitar el uso de redes Wi-Fi públicas sin protección y utilizar software de seguridad son otras medidas esenciales para proteger tu información.

En resumen, el error mortal de cambiar contraseñas con demasiada frecuencia o utilizar claves débiles y predecibles puede comprometer seriamente tu seguridad. En lugar de confiar en prácticas obsoletas, adopta un enfoque más proactivo creando contraseñas fuertes y usando autenticación multifactor para asegurarte de que tus datos personales estén protegidos en todo momento.