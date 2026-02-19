La China Suárez le dedicó un tierno mensaje a Mauro Icardi por su cumpleaños y compartió una foto retro

Mauro Icardi sopló las velitas de sus 33 años y la China Suárez se encargó de que el festejo arrancara con un gesto romántico. La actriz eligió sus redes sociales para dejarle un saludo cargado de ternura y recuerdos.
En sus historias de Instagram compartió un collage con imágenes de la infancia del futbolista y postales de la pareja. El mensaje fue directo y emotivo: “Feliz nacimiento amor mío. Te amo“. Con esas palabras, la China dejó en claro que, pese a los rumores de crisis, la relación sigue firme.
Mauro no tardó en responder al gesto y lo hizo de manera sencilla: replicó el saludo en sus historias junto a emojis con caritas enamoradas, un guiño que confirma la complicidad entre ambos.
Por ahora, la pareja mantiene bajo reserva cómo será la celebración y qué regalos recibió el delantero en su día especial. Lo cierto es que el cumpleaños número 33 de Icardi llegó acompañado de un posteo que derramó amor.
Este jueves 19 de febrero Mauro Icardi cumple 33 años y lo hace en medio de un presente cargado de polémicas. Instalado en Estambul junto a la China Suárez, con quien convive desde hace más de un año, el delantero del Galatasaray atraviesa un escenario marcado por la distancia con su familia y los conflictos con Wanda Nara, madre de sus dos hijas.
Horas antes de su cumpleaños, el futbolista volvió a ser tema central en los medios argentinos por las declaraciones de su hermano Guido en Intrusos (América TV) y por el encuentro que Wanda compartió con varios integrantes de su entorno. En esa reunión estuvieron presentes Nora Colosimo, Maxi López, Martín Migueles y, por supuesto, las pequeñas Isabella y Francesca.
En paralelo, Yanina Latorre reveló la sorpresa que la China Suárez habría preparado con dedicación para Mauro. "Casi el cumple de Mauro. Parece que la nipona le pidió videitos a toda la familia de Mauriño para darle una sorpresa", contó la conductora de SQP desde sus redes sociales. En otro posteo, mostró la imagen de Guido Icardi junto a sus sobrinas y Wanda, sonrientes, que rápidamente se viralizó.
La periodista agregó un detalle que terminó por opacar el gesto de la actriz: "No nos olvidemos que ya Wanda le hizo videito a Mauro con todos los familiares saludándolo".
Además, Latorre fue más tajante al remarcar la distancia del jugador con sus raíces en Rosario: "La nipona arma un videoclip familiar, ponele, pero Mauro estuvo casi un año viviendo en Argentina y no se juntó con la familia. Tampoco pasó las fiestas con ellos".
Así, el cumpleaños número 33 de Icardi llega atravesado por tensiones familiares, gestos mediáticos y un presente sentimental que lo mantiene en el centro de la escena.