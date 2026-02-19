La China Suárez le dedicó un tierno mensaje a Mauro Icardi por su cumpleaños y compartió una foto retro

china suarez posteo icardi por su cumple

Cómo fue la fallida sorpresa de cumpleaños de la China Suárez a Mauro Icardi

Este jueves 19 de febrero Mauro Icardi cumple 33 años y lo hace en medio de un presente cargado de polémicas. Instalado en Estambul junto a la China Suárez, con quien convive desde hace más de un año, el delantero del Galatasaray atraviesa un escenario marcado por la distancia con su familia y los conflictos con Wanda Nara, madre de sus dos hijas.

Horas antes de su cumpleaños, el futbolista volvió a ser tema central en los medios argentinos por las declaraciones de su hermano Guido en Intrusos (América TV) y por el encuentro que Wanda compartió con varios integrantes de su entorno. En esa reunión estuvieron presentes Nora Colosimo, Maxi López, Martín Migueles y, por supuesto, las pequeñas Isabella y Francesca.

En paralelo, Yanina Latorre reveló la sorpresa que la China Suárez habría preparado con dedicación para Mauro. "Casi el cumple de Mauro. Parece que la nipona le pidió videitos a toda la familia de Mauriño para darle una sorpresa", contó la conductora de SQP desde sus redes sociales. En otro posteo, mostró la imagen de Guido Icardi junto a sus sobrinas y Wanda, sonrientes, que rápidamente se viralizó.

La periodista agregó un detalle que terminó por opacar el gesto de la actriz: "No nos olvidemos que ya Wanda le hizo videito a Mauro con todos los familiares saludándolo".

Además, Latorre fue más tajante al remarcar la distancia del jugador con sus raíces en Rosario: "La nipona arma un videoclip familiar, ponele, pero Mauro estuvo casi un año viviendo en Argentina y no se juntó con la familia. Tampoco pasó las fiestas con ellos".

Así, el cumpleaños número 33 de Icardi llega atravesado por tensiones familiares, gestos mediáticos y un presente sentimental que lo mantiene en el centro de la escena.

