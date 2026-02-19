Se conocieron los secretos del festejo por los 99 años de Mirtha Legrand y ya generan sorpresa

De acuerdo a lo informado en Intrusos, la lista oscila entre 60 y 90 personas, todas elegidas por la propia Mirtha. “A los más íntimos se los está mandando Mirtha directamente por WhatsApp o los llama por teléfono”, precisó Ambrosino.

Como ya es tradición, el chef de confianza de la conductora será quien esté al frente de la cocina, junto con el equipo de ambientación. El menú incluirá algunos de sus platos preferidos: ñoquis y risotto, que se servirán en el patio de la casa.

Además, trascendió que en la tarjeta virtual que Mirtha envió por WhatsApp a sus invitados se puede leer: “Te espero para celebrar la vida”, seguido por los datos del evento: lunes 23 de febrero, a las 20.30 horas, en la vivienda de su hija. En la parte inferior de la invitación, la diva sumó un pedido muy especial y contundente: “Por favor NO traer regalos”.

La velada, además, contará con un show especial para agasajar a la cumpleañera, aunque por el momento no trascendió quién será el artista encargado de ponerle música a una noche que promete quedar en la historia de la farándula argentina.

Qué desató la fuerte interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la salida de Jimena Monteverde

La abrupta desvinculación de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand expuso una tensión que venía cocinándose en silencio dentro de El Trece. Lo que parecía un simple movimiento de grilla terminó revelando una interna pesada, con compromisos incumplidos, pases de factura y figuras clave en el centro del conflicto.

La información salió a la luz en América TV, donde Marina Calabró, Adrián Pallares y Paula Varela apuntaron directo a un choque de fondo entre Nacho Viale y Pablo Codevilla. Según Calabró, el malestar no sería nuevo y tendría que ver con promesas del canal que jamás se habrían cumplido.

Uno de los puntos más sensibles sería el horario de los sábados por la noche y el famoso “piso” de rating. Desde el entorno de la diva no verían con buenos ojos que el programa arranque luego de una película, algo que —con el correr del tiempo— habría profundizado el enojo interno y alimentado el cortocircuito con las autoridades artísticas del canal.

En ese clima, la salida de Monteverde habría sido el detonante final. “Pasaron muchas cosas y ahora le sacaron a Jimena”, lanzó Calabró al aire, dejando entrever que las declaraciones picantes de Mirtha podrían haber nacido desde ese enojo acumulado. Incluso propuso una alternativa para descomprimir: que la chef grabe sus segmentos y continúe vinculada al ciclo.

Desde Intrusos, Pallares sumó otra arista: el canal buscaría fortalecer el programa propio de Monteverde para competir de lleno con Cortá por Lozano en Telefe. Una jugada estratégica que, puertas adentro, no cayó nada bien en el entorno de la conductora.

Por último, Varela reveló que en la producción hubo fuerte incomodidad porque Viale habría quedado expuesto como el responsable de todo, cuando el verdadero conflicto habría sido la falta de diálogo directo con Mirtha. “Lo quieren dejar como el malo de la película”, aseguraron desde su entorno, mientras la interna promete seguir sumando capítulos.