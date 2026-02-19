El Gobierno denunció que Flybondi tuvo que cancelar sus vuelos por un boicot sindical

Desde Transporte remarcaron que el proveedor de combustible de la firma es YPF Aviación, que estaría suministrando a líneas internacionales pero no a la lowcost, aunque aclararon que no es el único operador del servicio en esa terminal.

El comunicado de Flybondi

La aerolínea informó que debió anular el resto de su programación diaria y explicó “Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”.

Antes de suspender la actividad había operado nueve servicios, incluidos vuelos hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Ushuaia y un chárter Rosario–Maceió. En total se cancelarán 90 vuelos y más de 9.700 pasajeros resultaron afectados.



La cancelación de vuelos otras aerolíneas

El impacto de la medida se extendió a otras compañías. Aerolíneas Argentinas había anunciado el día previo la cancelación de 255 vuelos con unos 31.000 pasajeros alcanzados. JetSmart suspendió 96 operaciones que involucraban a 17.000 usuarios y habilitó cambios sin costo para reprogramar viajes hasta el 15 de marzo de 2026. Por su parte, LATAM Airlines canceló 46 servicios que afectaron a 7.399 pasajeros y explicó que la decisión respondió al paro del personal de Intercargo, responsable de los servicios de rampa.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Adventus, otras 19 aerolíneas también anularon el total de sus operaciones previstas para la jornada.