Política
Gobierno
Flybondi
PARO CONTRA LA REFORMA LABORAL

El Gobierno denunció que Flybondi tuvo que cancelar sus vuelos por un boicot sindical

La Secretaría de Transporte afirmó que la lowcost quedó sin combustible por una medida gremial y más de 9.700 pasajeros resultaron afectados tras la suspensión total de operaciones desde Ezeiza.

La lowcost Flybondi canceló todos los vuelos previstos para este jueves y el Gobierno atribuyó la situación a un presunto boicot sindical vinculado al paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral. Según indicaron desde la Secretaría de Transporte, la empresa habría quedado sin combustible por una medida gremial a cargo de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos.

“La aerolínea Flybondi, empresa que mantenía sus vuelos operativos en Ezeiza a pesar del paro general que afectó al resto de las aerolíneas locales, está sufriendo un boicot del ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos”, afirmaron oficialmente.

La compañía había retomado su actividad durante la madrugada, pero no logró sostener las partidas programadas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza porque los camiones encargados del abastecimiento no entregaron el combustible necesario para las aeronaves. “La empresa elevó los reclamos correspondientes y está a la espera de que se le despache el combustible correspondiente. La falta de abastecimiento responde a una medida sindical, y no empresarial, y afecta a más de 1.100 pasajeros en área de preembarque y cerca de 800 en área de check-in que tuvieron que dirigirse al aeropuerto de Ezeiza para tomar su vuelo programado”, detallaron.

También señalaron que otros operadores sí estaban siendo abastecidos y que la aerolínea recibía combustible en terminales distintas. En su propio comunicado, sin embargo, la empresa no mencionó un boicot y se limitó a atribuir la situación a la “falta de abastecimiento de combustible”. Algunas compañías del sector, previendo posibles complicaciones, habían decidido cancelar sus operaciones con anticipación.

Desde Transporte remarcaron que el proveedor de combustible de la firma es YPF Aviación, que estaría suministrando a líneas internacionales pero no a la lowcost, aunque aclararon que no es el único operador del servicio en esa terminal.

El comunicado de Flybondi

La aerolínea informó que debió anular el resto de su programación diaria y explicó “Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”.

Antes de suspender la actividad había operado nueve servicios, incluidos vuelos hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Ushuaia y un chárter Rosario–Maceió. En total se cancelarán 90 vuelos y más de 9.700 pasajeros resultaron afectados.


La cancelación de vuelos otras aerolíneas

El impacto de la medida se extendió a otras compañías. Aerolíneas Argentinas había anunciado el día previo la cancelación de 255 vuelos con unos 31.000 pasajeros alcanzados. JetSmart suspendió 96 operaciones que involucraban a 17.000 usuarios y habilitó cambios sin costo para reprogramar viajes hasta el 15 de marzo de 2026. Por su parte, LATAM Airlines canceló 46 servicios que afectaron a 7.399 pasajeros y explicó que la decisión respondió al paro del personal de Intercargo, responsable de los servicios de rampa.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Adventus, otras 19 aerolíneas también anularon el total de sus operaciones previstas para la jornada.

