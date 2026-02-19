Los intimidantes mensajes que recibió Guido Icardi tras visitar a Wanda Nara: "Me están..."

“Hay que cuidarse porque también tengo abogados y cosas legales, y una chica que trabajaba para mí que también le hablaron en redes. Están diciendo muchas cosas, me pongo nervioso porque recibí muchísimos mensajes de odio”, confesó, encendiendo una alarma sobre el nivel de agresividad que tomó la situación.

Y sentenció sobre la manera en que la situación lo sobrepasó: "Están diciendo muchas cosas, me pongo nervioso porque recibí muchísimos mensajes de odio”.

Cuánto habría pedido Guido Icardi por la entrevista en Intrusos

La presencia de Guido Icardi en Intrusos (América TV) no solo generó repercusiones por su visita a Wanda Nara, sino también por una versión que comenzó a circular con fuerza: que habría percibido dinero por la entrevista exclusiva.

El tema se instaló este jueves en La mañana con Moria (El Trece), donde Gustavo Méndez aportó información sobre la supuesta cifra. En ese contexto, Moria Casán comentó: “este chico es bastante medido dentro de todo. Gracias a los chicos de Intrusos”. A lo que el panelista sumó: “Sí, la rompieron, tuvieron la primicia, por supuesto, pero se le pagó o no se le pagó al señor Guido Icardi”.

Más adelante, Méndez profundizó en la versión: “la información que nosotros tenemos es que hubo una especie de representante que anduvo loteando a este nuevo Therian cartonero, el hermano de Mauro Icardi, por los programas ofreciéndolo. Porque él quiere trabajar de las redes sociales. Entonces lo habrían ofrecido…”.

“Está wandarizado”, indicó la conductora. Méndez asintió “sí, está igual. Por eso a la noche terminó en el Chateau, que ahora vamos a mostrar todas las imágenes y son tremendas. Y también que no resiste archivo”.

Luego, el periodista fue más preciso respecto al supuesto monto: “Ahora, vas a ver lo que decía antes y lo que dice ahora por 235 euros, porque habría cobrado, Guido Icardi, 235 euros, que son 400 mil pesos”.

Ante la repercusión que tomó el tema, PrimiciasYa se comunicó con el productor general de Intrusos, Martín “El Mudo” Salinas, quien desmintió de manera categórica la versión: "Guido icardi no cobró dinero por venir a Intrusos. Únicamente pidió dos pasajes en micro y noche de hotel por canje".