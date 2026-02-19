El posteo que La China Suárez le dedicó a Mauro Icardi que llamó la atención por un particular detalle

Las reacciones no tardaron en viralizarse y el foco del debate pasó del saludo de cumpleaños al lenguaje corporal del futbolista. Mientras algunos defendieron a la pareja y señalaron que se trataba solo de una captura desafortunada, otros insistieron en que la expresión del delantero no transmitía la misma emoción que el mensaje compartido por la actriz.

Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, el posteo cumplió su cometido: generó repercusión y volvió a instalar a la pareja en el centro de la conversación digital. En tiempos donde cada gesto es analizado al detalle, una simple mueca puede convertirse en tendencia.