Aumenta el boleto de colectivo en la Provincia: desde este lunes viajar en el AMBA será más caro

Hasta 3 km: $968,57

De 3 a 6 km: $1089,64

De 6 a 12 km: $1210,71

De 12 a 27 km: $1452,85

Más de 27 km: $1708,07

tarifas

Nuevos valores en La Plata

En tanto, para los Servicios Urbanos Provinciales de Gran La Plata, el valor mínimo pasará de $948,91 a $1054,87 desde este lunes y sin SUBE registrada quedará a $2109,70.

En este caso, el resto de las tarifas quedarán así:

De 3 a 6 km: $1162,91

De 6 a 12 km: $1298,20

De 12 a 27 km: $1556,88

Más de 27 km: $1811,26

En CABA ya rige otro aumento

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires aplicó desde el 1 de mayo una suba del 5,4% en los colectivos bajo su jurisdicción. El boleto mínimo pasó a costar $753,74 para los usuarios con SUBE registrada.

También aumentaron el subte y los peajes porteños. El viaje en subte ahora cuesta $1490.

Por qué sube el transporte

Desde el gobierno bonaerense explicaron que el aumento adicional busca compensar el alza del combustible.

En tanto, la administración porteña sostuvo que la actualización tarifaria apunta a recomponer el atraso de las tarifas y garantizar el mantenimiento del sistema de transporte.