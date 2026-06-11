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José Coronado brilla en Netflix con "La chica de nieve" y esta es la nueva película que todos están viendo

Esta nueva película española en Netflix ya genera conversación por su historia oscura, directa y llena de misterio. Por qué la comparan con "La chica de nieve" de José Coronado.

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Netflix: si te gustó La chica de nieve con José Coronado

Netflix: si te gustó "La chica de nieve" con José Coronado, esta es la nueva película que todos están viendo. (Foto: Archivo)

Una nueva película de Netflix aterrizó en la plataforma con todos los ingredientes necesarios para captar la atención del público desde los primeros minutos. La producción, titulada "La desconocida", apuesta por una historia impactante que muchos están comparando con "La chica de nieve", la serie protagonizada por Milena Smit y José Coronado.

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Netflix volvió a apostar por uno de los géneros que mejor resultado le dio en los últimos años. El thriller español continúa siendo una de las fórmulas más exitosas dentro de la plataforma y esta nueva producción reúne varios elementos que suelen funcionar muy bien: misterio, un elenco reconocido y una historia basada en una novela con una premisa tan intrigante como cinematográfica.

De qué trata "La desconocida" en Netflix

La historia comienza cuando una mujer es encontrada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. Está amordazada, atada y completamente desorientada. No sabe quién es ni recuerda cómo llegó hasta allí.

Su situación se vuelve todavía más inquietante cuando, tras ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, alguien intenta asesinarla. Ese hecho transforma el caso en una prioridad para las autoridades y obliga a los investigadores a actuar con rapidez.

La desconocida Netflix 2

La mujer, interpretada por Ana Rujas, se convierte inmediatamente en el centro de una investigación que gira alrededor de una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién es realmente? Sin embargo, conforme avanza la trama, queda claro que la respuesta es mucho más compleja de lo que parecía en un primer momento.

Uno de los grandes atractivos de La desconocida es la presencia de Candela Peña. La actriz interpreta a Anna Ripoll, una detective que debe reconstruir la identidad de la mujer encontrada en el contenedor mientras intenta lidiar con sus propios conflictos personales.

Su interpretación aporta intensidad a cada escena y se convierte en uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la película.

La desconocida Netflix 1

El elenco principal de "La desconocida"

  • Candela Peña
  • Ana Rujas
  • Pol López
  • Kira Miró
  • Manolo Solo
  • David Vert
  • Sebastián Haro
  • Carlos Troya
  • Yolanda Sey
  • Marc Soler

Barcelona se convierte en un personaje más de la película

Uno de los aspectos más interesantes de la película es el uso de Barcelona como escenario principal. La ciudad no funciona únicamente como un decorado. Los espacios elegidos ayudan a construir la atmósfera de la historia.

El puerto, los hospitales, las dependencias policiales y distintos rincones urbanos contribuyen a generar una sensación constante de tensión e incertidumbre. La investigación se mueve entre esos escenarios oscuros y realistas.

La desconocida Netflix 4

El resultado es una ambientación que encaja perfectamente con la propuesta narrativa y que añade personalidad al conjunto.

El thriller que comparan con "La chica de nieve" de José Coronado

La propuesta de La desconocida encaja perfectamente dentro de ese tipo de películas que buscan entretener mediante preguntas constantes. ¿Quién es realmente la mujer encontrada en el contenedor? ¿Por qué alguien intenta matarla? ¿Qué ocurrió antes de que perdiera la memoria? Por eso muchos espectadores la están comparando con La chica de nieve, la serie de José Coronado y Milena Smit.

La película construye su narrativa alrededor de esas incógnitas y mantiene el interés gracias a una sucesión de descubrimientos que alimentan la investigación. No pretende revolucionar el thriller español ni convertirse en una obra experimental. Su objetivo es mucho más directo: ofrecer una historia de suspense eficaz, intensa y accesible.

La chica de nieve Netflix 1

Por qué ver "La desconocida" en Netflix

Todo apunta a que La desconocida tiene argumentos suficientes para convertirse en una de las producciones españolas más comentadas de las próximas semanas dentro de Netflix.

La combinación de una premisa potente, un reparto solvente, una historia basada en una novela reconocida y una protagonista tan sólida como Candela Peña crea una propuesta muy atractiva para el público habitual de la plataforma.

Para quienes disfrutan de los thrillers de misterio que van al grano, la película ofrece exactamente lo que promete desde el principio. Oscura, intensa y construida alrededor de un enigma central, La desconocida llega con la intención de enganchar al espectador desde la primera escena y acompañarlo hasta el último descubrimiento.

Tráiler oficial de "La desconocida" en Netflix

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