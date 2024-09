Cómo Charly García consiguió la autorización de Yoko Ono para versionar a John Lennon

Con letras como “People say I’m crazy, doing what I’m doing” (“La gente dice que estoy loco, haciendo lo que hago”), Lennon expresa su tranquilidad ante las críticas por dejar la vida pública y dedicarse a lo que realmente valoraba: su familia. Este contexto es clave para entender el peso de la canción, que en su versión original es una pieza suave, impulsada por el piano, y que ha sido reimaginada por Charly García en su propio estilo.

Diseño sin título (16).jpg La única versión autorizada de John Lennon en español: Charly García y su homenaje en La Lógica del Escorpión.

Charly García y "Watching The Wheels": la conexión inesperada

La historia de cómo Charly García llegó a grabar esta canción tiene sus raíces en el caótico proceso creativo del músico argentino durante la grabación de su disco Kill Gil. En 2005, Charly ya había empezado a trabajar en lo que sería su sucesor a Rock & Roll YO, y fue durante esas sesiones, realizadas en Los Pájaros, el estudio de Palito Ortega en Luján, cuando surgió su versión de “Watching The Wheels”, traducida como “Mirando las ruedas”.

Aunque Charly ha mostrado su habilidad para versionar canciones en inglés al español —como lo hizo con “Me siento mucho mejor” de The Byrds—, esta versión inicial de “Watching The Wheels” nunca fue oficializada. La canción quedó inmortalizada en un demo filtrado en 2007, que se esparció por internet antes de que el álbum Kill Gil fuera publicado oficialmente. Aquella versión incluía parte de la letra en español, aunque Charly tomó ciertas libertades artísticas, manteniendo algunos fragmentos en inglés y adaptando otras partes a su estilo.

La canción formó parte de las grabaciones de Kill Gil, pero cuando finalmente fue lanzada en 2010, la versión oficial de “Mirando las ruedas” apareció en forma reducida, durando menos de dos minutos, en comparación con la versión original filtrada que alcanzaba los cuatro minutos.

Diseño sin título (17).jpg La familia de John Lennon aprueba la primera versión en español de una de sus canciones: Charly García lo logró.

La autorización de la familia Lennon: un proceso único

El mayor desafío para incluir la versión de “Watching The Wheels” en La Lógica del Escorpión fue obtener el permiso de los herederos de Lennon, algo que históricamente ha sido extremadamente difícil. Según Damián Amato, presidente de Sony Music Argentina, no existía ninguna canción de Lennon que hubiera sido aprobada para ser traducida al español. A pesar de las primeras respuestas negativas por parte de las compañías discográficas, Charly insistió en que no habría problema, ya que conocía personalmente a Yoko Ono y a los hijos de Lennon.

La aprobación final llegó de una manera inesperada. La familia Lennon se enteró de la versión de Charly “por casualidad”, según Amato, a través de un amigo en común. Fue la misma familia la que pidió que esta versión en español fuera aprobada, rompiendo así la tradición de no autorizar traducciones de las canciones de Lennon. Esta es la primera vez que una versión en español de una canción de Lennon ha sido oficialmente autorizada, marcando un hecho histórico tanto para el mundo de la música como para la carrera de Charly García.

Charly García y John Lennon: un legado compartido

Con la aprobación de la familia Lennon, Charly García no solo se consolida como uno de los músicos más influyentes de Argentina, sino que también establece un vínculo directo con la historia de uno de los íconos más importantes del rock mundial. Esta versión de “Watching The Wheels” será recordada como un logro singular en su carrera, una conexión entre dos leyendas que comparten un legado de innovación musical y creatividad sin límites.