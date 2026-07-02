Caos en la autopista Dellepiane por un escape de gas: corte total y largas demoras tras la rotura de un caño

Una dotación de la Estación Lugano trabajó con una cisterna y desplegó una línea de 38 milímetros para prevenir cualquier riesgo mientras se desarrollaban las tareas sobre la cañería afectada. En paralelo, técnicos de Metrogas comenzaron las maniobras para controlar la pérdida y reparar el conducto dañado.

Corte total en la Dellepiane y tránsito colapsado

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte total de la Autopista Dellepiane, a la altura de Escalada y en dirección al centro porteño. También, evacuaron por precaución las cuadras linderas a la fuga.

La interrupción provocó un fuerte colapso vehicular, con extensas filas de autos y demoras que se extienden desde la Autopista Riccheri, una de las principales vías de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente generó un amplio operativo de emergencia. (Foto: captura A24)

Ante la magnitud del operativo, las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen los trabajos y se normalice la circulación.

En tanto, continúan las tareas para controlar definitivamente el escape de gas, el tránsito permanece completamente interrumpido en el sector afectado.