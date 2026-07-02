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Caos en la autopista Dellepiane por un escape de gas: corte total y largas demoras tras la rotura de un caño

El incidente generó un amplio operativo de emergencia y fuertes complicaciones para el tránsito, con demoras que también afectan a la Autopista Riccheri.

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Caos en la Autopista Dellepiane por un escape de gas

Caos en la Autopista Dellepiane por un escape de gas, (Foto: captura A24).

Un importante escape de gas provocó este jueves un corte total en la Autopista Dellepiane, a la altura de Escalada, luego de que un caño de alta presión fuera dañado accidentalmente durante una obra. El incidente generó un amplio operativo de emergencia y fuertes complicaciones para el tránsito, con demoras que también afectan a la Autopista Riccheri.

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Furor en Netflix: la serie corta de 4 episodios que es ideal para ver en el fin de semana. (Foto: Archivo)

El hecho ocurrió sobre la colectora de la Autopista Dellepiane al 6500, en el enlace con la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Además, evacuaron por precaución las cuadras linderas a la fuga.

Según informaron fuentes oficiales, la pérdida se originó mientras operarios de una empresa contratista realizaban tareas de excavación en la zona. Durante los trabajos, un caño de alta presión resultó dañado, lo que provocó una importante fuga de gas y obligó a activar un operativo preventivo.

Minutos después del incidente, Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar para colaborar con las tareas de seguridad y asistir al personal especializado. Además, en A24 ampliaron la información y comentaron que una retroexcavadora que hacía una tarea de desagüe golpeó el caño que se rompió.

Una dotación de la Estación Lugano trabajó con una cisterna y desplegó una línea de 38 milímetros para prevenir cualquier riesgo mientras se desarrollaban las tareas sobre la cañería afectada. En paralelo, técnicos de Metrogas comenzaron las maniobras para controlar la pérdida y reparar el conducto dañado.

Corte total en la Dellepiane y tránsito colapsado

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte total de la Autopista Dellepiane, a la altura de Escalada y en dirección al centro porteño. También, evacuaron por precaución las cuadras linderas a la fuga.

La interrupción provocó un fuerte colapso vehicular, con extensas filas de autos y demoras que se extienden desde la Autopista Riccheri, una de las principales vías de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente generó un amplio operativo de emergencia. (Foto: captura A24)

El incidente generó un amplio operativo de emergencia. (Foto: captura A24)

Ante la magnitud del operativo, las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen los trabajos y se normalice la circulación.

En tanto, continúan las tareas para controlar definitivamente el escape de gas, el tránsito permanece completamente interrumpido en el sector afectado.

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